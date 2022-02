OSMAN KARIĆ URNISAO REPERA: Ša je za POSMATRANJE! Dozvolio je sebi da odlepi za NEZRELOM i BAHATOM KLINKOM!

Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš do suza su nasmejali kako zadrugare, tako i gledaoce "Zadrugu" u okviru specijalnog zadatka u kom su postali pače i mače, koje u stopu prate Nenada Aleksića Ša - repera koji je priznao kakve je muke imao sa svojim antifanovima "pačićima", zbog čega su mu u odbranu stali "mačići".

Sva ova dešavanja do suza su nasmejali Osmana Karića, Stefanovog oca, koji za Pink.rs priznaje da, ruku na srce, zadatak nije nimalo lak.

- Janjuš mače, Stefan pače, a Ša plače" Oduševljen sam idejom i celom tom pričom koja je unela malo šale i smeha, za nas kao publiku koji sve to pratimo, a i za same zadrugare. Lično meni se dopalo, baš su mi bili smešni u tim kostimima. Moram priznati da Janjuša nikako nisam mogao da vidim kao malu macu, delovao mi je u tom kostimu kao bengalski tigar kojem još samo fale kandže i sabljasti zubi. Šalu na stranu, ali zadatak im ni malo nije bio lak. Trebalo je biti pored čoveka koji je trenutno izgubio sve kriterijume jednog normalnog muškarca - počinje Osman.

- Žao mi je sto ovo moram reći, ali Ša je dečko za posmatranje, neko ko je navučen i opsednut Tarom. Dečko koji voli ponižavanja od strane Tare, Ša je čovek koji je sebi dozvolio u četrdesetim godinama odlepi za jednom opet nezrelom i bahato klinkom, koja ga ne poštuje. A i zašto bi ga poštovala, kad je provalila da on to voli. Ša je najzad shvatio da je mazohista, da mu je to fetiš i seks droga od koje će se teško izlečiti. Svaka čast Marku Janjuševiću i Stefanu Kariću koji su pored njega proveli 48 h. Mislim da su pratnju prekinuli na vreme, jer da nisu mozda bi se i oni navikli na Šaov sindrom, pa i sami postali bolesnici - u svom stilu kaže Karić.

