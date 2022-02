NOVI DETALJI IZ BRAKA DALILE I DEJANA! Dragojević udario na bivšu ženu, spomenuo Biljanu, Caru pala roletna pa skočio da je brani!

Dejan Dragojević večeras bira dva zadrugara koja će boraviti narednih dana u izolaciji i boriti se za opstanak u Beloj kući. Zadrugari su na samom početku prokomentarisali današnju podelu, te je voditelj je dao reč Filipu Caru.

- Rekao sam danas da mi je loša podela, jer smatram da nije iskrena. Očekujem svakako da ćemo se zadrugarski komentarisati, to je normalno i prirodno u ovim okolnostima - započeo je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja neću komentarisati jer ću uvek kvariti taj idiličan i kosmički odnos, tako će se to shvatiti, a ti mene možeš - prekinuo je Dejan.

- Meni je draže da mi kažeš u lice, a ne da čujem na klipovima. Siguran sam da doživljavam oko nekih stvari ono 'već viđeno'. Jedna stvar mi je ružna i jedno zameram... Svi znate koliko umem da prekorim Dalilu za mnoge stvari, ali često ispadne kriva bez razloga. Okej, neću govoriti, pošto me prekidate, a i ovako su odnosi između nas osetljivi - govorio je Filip.

- Što se mene tiče, očekivao sam i mali i veliki, tako da je taj srednji možda najbolje rešenje. Ako je Tara dobila veliki budžet, možda je i realno da i ja dobijem taj jer sam uvek bio uz njega, čak i više od nje. Ovo ostalo, mislim da je okej podelio, što se mene tiče sve je okej. Naš odnos je iskren, sa moje strane svakako. Od te treće sezone moguće da me gleda malo drugačije, ali to je opravdano. Nisam mu zamerio uvrede, znam da mu nije bilo lako i ponašanje je u skladu sa tim potpuno prirodno. Ove godine sam razumniji - rekao je Karić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Danas je rekao da nema potrebe da komentariše lošije od sebe i mislim da je to korektno. Zadovoljan sam svojim budžetom i hvala mu na tome. Imali smo neke konflikte, ali sada smo kako treba. Ako se vratimo na početak, kada su svi brinuli o njemu dok je Dalila radila šta jeste, danas vidimo da je dao svima koji su bliski sa njom male budžete. To je i prirodno i pokazuje koliko su u lošim odnosima, ali svakako je bio kratak jasan i koncizan. Hvala lepo na mojoj podeli - izjavio je Mihić.

- Danas se najviše komentarisalo to što je Filip zamerio Gruji ponašanje a Nenadu Aleksiću nije, a isto su uradili - rekao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja volim to kod ljudi, to je neka rijaliti priča. I ja sam taj koji nekada ume svašta da kaže posle se pokaže. Nekome ko je tek došao, teško je da se izbori i kaže iskreno šta misli. Neke situacije su mi već viđene i ispričane. Nerealno mi je da prebacuje situacija da je Dejan bio takav radi Dalile, jer ona ga nije podbola ispod stola da govori Janjušu da je 'beskućnik'. To kakav je on u biti, pokazaće vreme, ali mislim da se samo menjao u skladu sa situacijom. On nije mogao uvrediti vpljenu ženu, ali može sve oko sebe. Ne može ona biti kriva baš za sve... Vređa mi inteligenciju, da je kriva i za porodične odnose, za njegovu asocijalnost, za odnose sa zadrugarima, za sve stvari koje su mu se dogodile. Dejan jeste pametan i hiperinteligentan, ali znam da mu je teško. Ja sam inače mnogo više za njega ovakvog kakav jeste, nego onakav kada je kukao i jadikovao - govorio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dejan je izjavio u Premijeri da je 'pet godina bio tužan' - rekao je voditelj.

- Kada bih krenuo da komentarišem bilo bi strašno, bolje da ćutim i biram da pustim sve da bude kako ti kažeš. Samo ona i ja znamo kako je bilo. Kako tumačiš to što je rekla da se ja ne bih javio majci da nije spavala? Da li misliš da se ne bi naljutila da sam otišao u Veternik? Da li vi znate detalje? Prebacivanje odnosa sa Davidom, prebacivanje razgovora sa majkom i slično. Evo, nova informacija, svaki put kada sam pričao sa majkom, nisam pričao na slušalicu, već na spikerfon. Znam ja odlično zašto sam rekao da sam tužan bio pet godina. Ja sam poturao sebe da bih je izvukao na pravi put, ali to je bila najveća greška. Pokušavao sam nemoguće, znao sam da se borim za neodbranjivo... Nemoguće je od blata praviti auto put - govorio je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)