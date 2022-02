DEJAN I CAR U NIKAD ŽEŠĆEM OKRŠAJU ZBOG DALILE! Filip udario na Dragojeviće, ona ne zna šta ju je snašlo: Daću ti POVOD ZA SVAĐU!

Dejan Dragojević i Filip Car žestoko su se posvađali zbog Dalile Dragojević.

- Ima potpuno pravo to da kaže zato što je napravila to što je napravila. On je rekao: "Nije Dalila. Oni su mene povredili, zapostavljali su me, ja nikada nisam bio bitan, bio je David bitan.... To je pričao Dejan!" - rekao je Car za Dejana.

- Rekao si da ti je mama plakala za Božić, da ti je sestra plakala, pa si se pomirio sa Majom - odbrusio je Dejan.

- Nije on tada lagao, nego je prešao zbog ljubavi - rekao je voditelj.

- Niko meni nije zabranio bilo šta! Da se družim ili bilo šta, nikada to sebi nisam dozvolio! Istina je da ga je Dalila prevarila, osatvila, vređala, bila najgora, monstruozna - rekao je Car.

- Njemu je njegova porodica poručila da se odalji od Maje. Zamisli da te se porodica odrekla? - rekao je Đedović.

- Da l' mu veruješ da mu je Dalila branila? - upitao je Car Đedovića.

- Ne, ne verujem da mu je direktno branila! - rekao je Đedović.

- Ova žena je prema njemu pet godina bila najgora, sputavala ga je u svemu! On je postao asocijalan, makla ga je od porodice i onda ga je prevarila. On je lud monstrum! - rekao je Car.

- Što se smeješ sada - dobacila je Dalila za Dejana, a onda je Car zamerio to što ona gleda Dejanove reakcije.

- Ti si onda isto za psihijatriju, prešao si preko Čorbe! - odgovara Dejan.

- U gardoreberu kad sam se vratio, prvo mi je prebacila za porodicu. Napušavala me je, prebacivala mi je što sam im pružio ruku! - rekao je Dejan.

- Činjenica je da sam najgora, ali ovaj čovek laže! Ja ću prihvatiti da sam za sve ja kriva. Ja vrlo dobro znam kako on manipuliše! - dodaje Dalila.

- Meni kad smo se pomirili je rekla da je trebalo da joj lupim šamar da je osvestim - rekao je Dejan.

- Ona mi je rekla da se nikada nije svađala sa tim ljudima, nikada nije bila loše, ali nakon svega mogu da joj sude da je bila loša - ističe Car za Dejanove roditelje.

- Ja sam rekla da je prodata duša jer se vratio sa drugim usađenim mišljenjem o meni - rekla je Dalila

- Toga se i plašila najviše! Da ga ne okrenu protiv nje - rekao je Karić.

- Lagali ste sve! - rekao je Đedović.

- Neka je progledao, ja mu želim sve najbolje! - ističe Dalila.

- On nju nakon svih monstruoznih dela nije ostavio, nego se vratio njoj i plakao zbog nje! Ja sam vam u mala zrnca rasuo brak! Nikada više o njima neću ništa ogovarati! - ističe Car.

- Kako si ti rasuo? Ja sam ga sama rasula! - rekla je Dalila.

- Ona mora da ćuti zbog mene i želi da ćuti zbog mene! Kad sam joj rekao da spusti glavu i prihvati krivicu, vi ste svi rekli:"Ne, svađaj se..." Nisam video njihov brak ali kao da sam putovao kroz njega, lažu oboje! Ona je kriva jer ga je ostavila i lažnu nadu mu je davala. Ali druge situacije, gde ona nije kriva, i to da joj prepišemo! Mnoge stvari koje je ona pričala za Dejana je bila u pravu! - ističe Car.

- Da ona nije ušla tako lepa kakva jeste, ne bih ušao u vezu - rekao je Dejan.

- Meni nije moglo da se desi d ase zaljubim, jer sam previše voleo! - rekao je Dejan.

- Dobijaš da si ti nervozan. Ti si se vratio u sve živo! Treba da ustaneš da je odbraniš i to je to! - rekla je Matora.

- Ja da vam kažem nešto, kad nije u pravu j*baću joj majku! Kad niste u pravu, j*baću vam majku! - zapretio je Car.

- Rekao sam da neću da komentarišem Dalilu! Ne interesuje me žena, ti si prvi započeo raspravu! - rekao je Dejan za Cara.

- Slažem se da Filip treba da brani sebe, svoju vezu i čačkalicu, daleko od toga da treba da ćuti - pričala je Matora.

- Kad kažem da je kod Dejana nešto nelogično diže se njih 30 - urlao je Car.

- Je l' ti odgovara svađa? Daću ti povod za svađu sa njom - zapretio je Dejan.

- Indirektno se prebacuje krivica na Dalilu... Meni ništa ne može da razvali, a tebi tako pametnom je mogla sve i hteo si da joj se vratiš - rekao je Car.

- Treba da odgovori, ali da u toj odbrani, je*ete se preko toga. Lepo kažeš sadašnjem dečku da si kriva i da nema potrebe da te vraća u sve to kad ste u odnosu - pričala je Matora.

- Dejan je rekao da je kriva, pa je porekao. Ona sedi, ćuti i trpi. Ona je kriva za 90% stvari, a hoće da joj stave i tih 10%, e pa to ja ne dam - dodao je Filip.

Kurir.rs/S.M.

