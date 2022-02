PAKLENO! DALILA I DEJAN VREĐAJU JEDNO DRUGOM NAJBLIŽE! Bivši joj uvredio majku, ona izgorela: Vi ste rijaliti porodica, a ne MI!

Bivši supružnici Dalila i Dejan Dragojević imali su veliku svađu za crnim stolom, što niko nije očekivao.

Tom prilikom su oboje jedno drugom pominjali porodice i izneli detalje braka koji je trajao skoro pet godina.

- Dečko, mogu da kažem da namerno oblačiš dukseve koje smo zajedno kupovali? - pitala je Dalila.

- Evo sad bacam sve, a Davida molim da mi pošalje sve stvari. Nemoj pevati pesme - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ti znaš da mogu da ti pravim probleme u vezi - zapretila je Dalila.

- Ti meni ne možeš - odbrusio je Dejan.

- Moja greška je bila što sam rekla da ćeš biti na drugom mestu dvoličnosti. To što pokušavaš da mi napraviš problem u vezi, dokazuje da si odavno ravnodušan, ali se hraniš mojim bolom. Podsetilo me je kad sam ja razbijala, a ti ovde jeo čips. Ako se ja počnem bavati spletkama, na*ebaćeš. Ja sam ti rak rana, a meni možeš biti samo kad sam u vezi. Provociraš mog dečka da misli da sam radila neke stvari. Mogu da te okrenem na ražnju, samo da sam slobodna. Iz koga izbija zlo? Mi koji tapšemo na ljubavni klip? Danas si komentarisao da su me bivši maltretirali, znaš za jednog. To su tvoje provokacije, ti meni napominješ da ja to treba da imam u glavi - govorila je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- Imaš problematičan život, ja sam te poštovao i cenio. Moje percepcije na ženski rod su drugačije - rekao je Dejan.

- Ja sam ga naučila o higijeni i o svemu. Ušao je sa malim koferčićem kozmetike. Ako je lepo u novoj vezi, šta ima da priča o meni? Sa ovim završavam i to je to - odbrusila je Dalila.

- Moji roditelji su govorili da on ide i da se vidi sa njegovima. Ja neću da ulazim u srž. Neću da se vraćam na to ko je kriv ko ne, mene je bolelo to što tako ispada, plakali smo zajedno što nam porodice nisu normalne, zajedno smo plakali za te stvari, zašto ja sada sa svojom svekrvom ne mogu da držim salon. Ovo sada što se priča, neću da se palim, on je rekao da mu je život bio tuga. Ja sam se sa njim borila da ne odemo u kafane i tako dalje. Išli smo u restoran, na putovanja, kupovali, imali psa, planirali budućnost. Sve što se desilo ovde je zato što sam se ja zaljubila, ja ne mogu da vratim vreme, a da mogu ne bih dozvolila da uđem u odnos ovaj i da na kraju budem ispljuvana. Meni život sa njim nije bio idealan, ali je bio lep, tri godine nismo izlazili po klubovima, bilo nam je lepo. Meni se desila zaljubljenost i to je to. Ja ga neću pljuvati niti razbijati. Ja sam odlepila i to je to. Moje greške su bile što sam razbila parfeme. Nema potrebe za ovim stvarima. On se izgradio uz mene, sad samo želi da mi uništi vezu, jer zna da će Car da mi tupi posle za nešto dva sata - ispričala je Dalila.

Dejan Dragojević i Dalila Dragojević, nastavili su da iznose prljav veš iz svog života! Naime, Dejan je prvi put, napao Dalilinu majku i ujedno, potkačio njenog oca.

- Ja ne mogu da zabranim da moja mama komentariše, ona me brani! Ja sam njena jedinica, tako da je normalno da me brani! - rekla je Dalila.

- Ti znaš šta njena majka radi kad nisi tu? - upitao je Car Dejana.

- Da, rekao mi je David šta je sve pisala! Ja mogu zamisliti šta ta žena piše o meni! Ako ja budem video šta piše, proći će kako će proći - rekao je Dejan.

- Moja majka je uvek bila uz mene! - rekla je Dalila.

- Neka uđe u rijaliti da te brani - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Vi ste rijaliti porodica, ne mi - rekao je Dejan.

- Ti se pokrij ušima kad tako pričaš o ljudima koji su bili uz tebe. Ja ću tvog tatu pozdraviti, a ti radi šta hoćeš - rekla je Dalila.

- Vi mene prvi komentarišete, ne ja vas! - rekao je Dejan.

- Samo ću ovo reći - kada je bila prva rasprava, on je sve pokrenuo! Što se ti baviš mojim kuglama? Baci burmu! Vrtiš se u krug, ne znaš šta pričaš - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

04:09 Kristijan Golubović priznao da ga je bivša supruga tukla: Žao mi je što nemam normalan odnos sa ćerkom!