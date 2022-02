PROCURILA VELIKA REPEROVA TAJNA! Sale GLUMAC raskrinkao ŠA, spomenuo 50.000 € kazne za LJUBAVNICU i ovo je prava istina

to samo on može da uradi

Aleksandar Todorović, poznat kao Sale Glumac, koji je izbačen iz Zadruge, raskrinkao bivše cimere, a posebno Nenada Aleksića Ša, koji je, prema njegovom saznanju, ušao u Belu kuću da bi vratio 50.000 evra, kojim je platio kaznu Tare Simov.

- Njihove svađe nisam mogao da slušam ni da gledam, izlazio sam napolje. Kad sam pokušao da razgovaram sa Ša, rekao mi je: "Pustiti mene, dobro znam šta radim, sve ide kako treba". Tad sam shvatio da je on ušao da vrati 50.000 evra, koje je dao za Taru, a pritom radi to tako da ona sama sebe diskvalifikuje. Tara je psihijatrijski slučaj, polupana je skroz, samo je pitanje dana kad će da se diskvalifikuje - rekao je Sale Glumac.

Sa stanovišta glumca, ko najbolje glumi u "Zadruzi 5“?

- Definitivno Dalila, treba joj skinuti kapu za sve što radi. U početku sam mislio da je nameštaljka, međutim, nakon svih dešavanja moja prognoza je da Dalila i Car neće opstati. Isto što je uradila Dejanu, uradiće i njemu, štaviše, u konačnici vidim Dalilu i Dejana kao pobednike rijalitija u junu. Ona je sve ovo planski uradila, čak i ponovno mirenje s Carem je njena igra, zna šta želi time da postigne ako Car bude igrao kako ona kaže.

Da li će Car zaista da bude Dalilin pijun u igri ako je tako kako kažete?

- Car je običan uličarski mangup, ne kalkuliše u delima i postupcima, sa svakom devojkom i s kojom se uhvati postupa isto, zato i jeste izabran od Dalile za dobro isplaniran scenario.

Spavali ste u krevetu do Dejana Dragojevića, kako komentarišete to kroz šta je prolazio?

S Dejanom sam često pričao, ispovedao mi se uveče dok ležimo, spavali smo jedan do drugog. Mogao sam da ispratim svaki njegov uzdah kad ne može da spava, kad ga lomi Dalilino ponašanje. Kad su se mirili, nije oka mogao da sklopi, on i dalje voli Dalilu. Kad je Filip pljuvao Dalilu, Dejan je poludeo. Da se to pretvorilo u fizički obračun, Dejan bi skočio u odbranu Dalile. Dejan se i dalje drži rituala i navika koje je imao s Dalilom. I dalje ne jede svinjetinu.

Kako vam se čine Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević kao par, da li se zaljubio?

- On se sad s Aleks čudno ponaša, smeta mu njena prošlost, ponaša se kao neki dečkić koji je ušao u vezu, ima podršku ukućana, koji mu daju vetar u leđa, pa mu sve to prija. Ona, s druge strane, sve ovo radi svesno, prvo je pokušala s Janjušem, pa sa Osmakčićem, e sad se ovaj upecao, što njoj odgovara, leglojoj kao kec na 10.

Da li ćemo posle "Zadruge" moći da vas gledamo u nekoj seriji, filmu?

- Pet meseci je više nego dovoljno, za čoveka mojih godina top. Međuljudski odnosi tamo s tim klincima su katastrofa, ali, iskreno, meni je ,,Zadruga“ bila izazov i želja da vidim koliko mogu da izguram, a možda i neka dobra podloga da se ponovo vratim glumi na našim prostorima. Za početak, razmišljam da se vratim iz Amerike u Srbiju definitivno - zaključuje Sale.

