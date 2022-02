KAD ČUJEM TEMU DALILA, DEJAN I CAR UTROBA MI SE PREVRNE: Filip održao govor za punim stolom, pa uputio VAŽNU MOLBU za SVE! (FOTO)

Rijaliti učesnici komentarisali su na porodičnom sastanku međuljudske odnose i razgovarali o problemima koje imaju među sobom.

Filip Car je ustao i izneo svoje mišljenje.

- Ja volim kad se lepo priča, da možemo svi da se čujemo, a ne kao juče. Izvinjavam se svima, jer sam juče bio nervozan i nisam spavao... Drago mi je kada ovako možemo da se čujemo - govorio je Filip.

foto: Printscreen/Instagram

- Mi smo lepo pričali sa tobom, a ti si bacao flaše - dodao je Anđelo.

- Često se dešava kada prođe nečija tema, mi sednemo i pričamo. Ne slušamo tuđe, što nije u redu. Razumem kada ustanu ljudi i komentarišu, ali je glupo da pričamo jedni preko drugih. Nemam ni ja više toleranciju. Da li ću ja dobiti pitanje u tri ili u pet, meni je svejedno, jer je moj problem meni najbitniji. Svakoga ću ispoštovati ko ispoštuje mene, ovako me boli ku*ac. Pre neki dan mi se svet srušio, ja nisam mogla da dođem do reči, svi su vikali. Nije ovde problem do komentatora ili onih koji ustanu i komentarišu teme, već oni koji sede i ne kažu ništa, nego samo prave galamu - govorila je Matora.

foto: Printscreen/Instagram

- Moj problem je što ne mogu da se iskontrolišem, da samo izađem i zapalim cigaru dok se ne smiri sve, nego odmah uđem u crveno. Kada čujem temu Dejan, Dalila i Car meni se želudac okrene. Juče sam imao potrebu da kažem zaista ono što mislim, jer uvek ispada da nju kritikujem, pa sam želeo javno da kažem šta imam i zaštitim je. Znate i sami da neću nikoga dirati ako je u problemu ili ako nije raspoložen, nemojte ni vi mene. Ja tako kad se iznerviram kažem sve i svašta, žao mi je i što sam Sanju juče uvredio, ali takav sam, šta ću - naveo je Car.

Kurir.rs/K.Đ.