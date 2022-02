ZAKLEO SAM SE U BRATA, A IPAK JOJ PRUŽIO DRUGU ŠANSU! Mensur šokirao o POMIRENJU sa Milicom, otkrio sve detalje karambola!

Nakon Marijane Zonjić i Marka Osmakčića, Nenad Aleksić Ša je u današnjoj "Amneziji" ugostio je Milicu Veselinović i Mensura Ajdarpašića.

- Milice, od ozbiljnog muškarca si napravila malu macu. Drago mi je da vas vidim nasmejane. Da li ste vi jedini par u kući koji se najiskrenije voli? Da li je to obostrano? - pitao je Ša.

- Nezahvalno je da ja negiram ostale parove, ali da vlada iskrenost između nas i da iskreno volimo jedno drugo, volimo... Nismo zbog naroda zajedno, zato što se to nekome sviđa, ja radim ono što osećam, za sad ne bih komentarisao druge parove. Verujem da je tako i sa Miličine strane - rekao je Mensur.

- Da li si uspeo da promeniš neko njeno razmišljanje, da li se promenila na bolje? - pitao je reper.

- Da je zrelija, definitivno. Taj odnos sa mnom koji traje pet meseci, tri veze i dva van veze, naučila je mnogo. Mogla je samim prisustvom mene da nauči mnogo toga kvalitetnog i da čuje. Naravno, uz mene, sa kim si, takav si, vremenom napreduješ. Ja sam bio temperamentniji u prethodnom odnosu. Bio sam neko ko ne može ništa da pretrpi. Mogu reći da sam bio posesivan, svaka sitnica mi je smetala. Ponekad vidim sebe u tebi, neke stvari ćeš i ti promeniti, nikad nije kasno, Dobar si momak. Ja se u dosta stvari nisam kontrolisao, bio sam zaljubljen. Ja se sam vremenom menjam. Ja mislim da Milica treba da bude devojka u pravom smislu te reči, da treba da drži do sebe. Ona nekad hoće sa mnom da se takmiči. Dovodi me do ludila kada izgovara neke stvari za koje zna da su netačne. Nezrela je - dodao je Ajdarpašić.

- Ja sa 40 i kusur godina ne mogu da se kontrolišem, a onda vidim kako se Milica ležerno nosi, naročito za crnim stolom. Milice, reci mi šta je bila najveća kočnica u tome da se vas dvoje pomirite? - pitao je reper.

- Ja sam se borila u nekim svađama da mu dokažem neke stvari, bila bezobrazna... Moj bezobrazluk je kočio naš ondos - rekla je Milica.

- Stvarno je došlo do toga da ne mogu više zbog njenog nepoštovanja prema meni. Naprasno je prestao naš odnos. To sam odlučio konačno, ali sam imao osećaj za nju, da baš ne odem od nje onako bezobrazno i brutalno. Nisam nekako hteo da odem od nje. Srce mi je govorilo da ostanem. Drugo je trajala borba između nje i mene, da ona shvati da joj ja želim dobro. Ona se ponašala kao da je vlasnik svega ovoga, dolazilo je do rasprava. Ona je insistirala na drugoj šansi. Da probamo opet. Nisam ja na kraj srca, imam i dalje neka osećanja prema njoj. Pružio sam priliku, iako sam se zakleo u rođenog brata. I to sam sada pregazio. On će da me razume, razumeće me i porodica i svi koji me vole. Ja imam veliko poštovanje i ljubav prema svojoj porodici. Voleo bih da se čujem sa bratom, molim Velikog šefa. Iako sa jedne strane zaslužuje, sa druge ne, ali evo. Neke druge stvari će da presude. Ja ću da pružim priliku - dodao je Mensur.

- Ja sam uvek za to da se u ljubavi sve prašta. Ja sam neko ko je pogazio svoju reč, ne jednom, nego milion puta. Zato što je najiskrenije. Ljudi će te nazivati ludim, iako znaju da nisi lud. Šta misliš, ko će prvi da te napadne? Da ti kaže da si čovek koji nisi od reči. Da li će to uticati na vaš odnos, da li to može da vas poljulja? - pitao je reper.

- Nisam neko ko je nerazuman i ne razmišlja u ovim trenucima. Bude mi loše, bude mi teško. Šta će biti novo što nisu rekli o meni? - nastavio je Ajdarpašić.

- Želim vam da ostanete u tom odnosu i napolju. Milice, da li ćeš puštati Mensura da se druži sa svojim drugarima i da izlazi? - pitao je Ša.

- Lojalnost je na prvom mestu kod njega, to mi se sviđa. Ne bih ga čekala po pet sati, najiskrenije, nemam problem, jer znam kako ima obzira, nije problem - rekla je Milica.

