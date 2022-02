K**VETINO, TO ĆEŠ HUSI I DEJANU, MENI NE! Car urnisao Dalilu, krenuo da UNIŠTI sve uspomene, PONIZIO je kao nikad! (VIDEO)

Razgovor Dalile Dragojević i Filipa Cara nastavio se u dnevoj sobi, a tom prilikom žestoko su se sukobili.

- Danas sam napravio hranu i zvao te na normalan razgovor. Vidi ovako, budiš toliki bes u meni, nešto što niko nije. Evo, poslušaću te, reci sve što mi trebaš reći. Ti mene provociraš, ti si takva osoba. Ja ću da ti napravim, ne da ne pomisliš na mene, nego da me zamrziš. Tebe je neko drugi j*bao dok sam te ja tešio po ekonomskom. Veruj mi, meni nećeš... To ćeš Husi, Hasi i Dejanu. Meni nećeš. U nekim stvarima si bolja od nekih, u nekim 100 puta gora. Neki me ne bi ostavljali da idem sam po ekonomskom. Sad ćeš da videš, nećeš moju sliku da imaš iznad kreveta - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Ja ću da skinem normalno - rekla je Dalila.

- Imaš minut. K*rvetino, ti si mi razvalila mozak. Mrš tamo, smeće. Od ovoga momenta, nemaš kontakt sa mnom. Ja najgori, loptica, od ovog monstruma sam napravio dobrica, a od razvratnice žrtvu. A ja loptica. Napravio sam ti lepo večeru, zvao na razgovor, a ti... Videćeš, neću - dodao je Filip.

- Šta, sklonićeš medvede i slike? Ja sam ti prekjuče objasnila neke stvari. Napolju se sve vidi i ko je u pravu i ko nije. Nemam živce da se pravdam za stvari koje si ti stvorio u glavi - odbrusila je Dragojevićka.

Nakon burne svađe Dalila se povukla u spavaću sobu gde je ležala, a onda je Car došao i tražio njihove uspomene kako bi sve uništio.

- Skočiću na krevet i razbucaću sve. Sve ćeš ovo da poskidaš. Ja više neću da sednem pored tebe, da ti se obratim. Moju sliku ne možše više da imaš. Danas sam hteo lepo da porazgovaram sa tobom. Skinućeš sve. Sad ćeš da vidiš kakav je trebalo da budem prvi put. Ti nećeš da me saslušaš kao sam te zatekao juče u kazinu - besneo je Car.

foto: Printscreen

- Ove stvari nisu tvoje, nisi ih ti kupio - uzvratila je Dalila.

- J*bem im mamu u p*čku tima koji nas podržavaju, to su bolesnici. Ovo ćeš sve sama da poskidaš, jer ćeš u suprotnom to naći zapaljeno u dvorištu. Ja sam od najgorih ljudi u rijalitiju napravio zlatnog dečka i jadnicu. Da više tako ne bi bilo, ja ću od vas da se sklonim 100 metara. Ja sam najgori, a vi ste najbolji - nastavio je on.

foto: Printscreen

- A to te boli? - pitala je Dalila.

- Videćeš - rekao je Car, pa krenuo da joj cepa plišanog medveda.

- Nemoj da ga cepaš, ostavi to - poručila je Dragojevićka.

- A ti ćeš moj duks da cepaš? J*bem vam majku u p*čku i dan kad sam vas sreo - poručio je Filip.

Kurir.rs/I.B.

