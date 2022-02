DEJAN I ALEKS SU SAMO RIJALITI PRIČA! Dalilina drugarica oplela po Dragojeviću, evo kako pravda njeno ponašanje u vezi s Carem

Ljubavna veza Dalile Dragojević i Filipa Cara sve je turbulentnija - taman kad obećaju jedno drugom, ali i gledaocima, da više neće imati žustre rasprave, te da se oko gluposti neće svađati, kao po pravilu usledi novi haos i dramatičan raskid, nakon kog se zaklinju da više nikada neće doći do pomirenja.

Iako se činilo da posle haosa u utorak neće doći do pomirenja, već sinoć su posle emisije "Pitanja gledalaca" ponovo poklekli i završili zajedno u krevetu.

Svoje viđenje najnovijih dešavanja kod Dalile i Filipa za Pink.rs ispričala je njena dugogodišnja drugarica, koja je želela da ostane anonimna. Kako kaže, razume da su njih dvoje pod tenzijom, te da to često eskalira na pogrešan način, ali ne vidi razlog da njih dvoje ne opstanu.

- Ja nju u dušu znam, vidim da je pod ogromnim pritiskom i stresom zbog svega što joj se izdešavalo, a još sad ima pritisak jer mora da prati na svaki svoj korak, kako ne bi slučajno nešto loše, pogrešno uradila. Oni se vole, to se vidi iz aviona, ali su im svađe katastrofalne, užasne, to niko ne može da podrži. I stalno se mire, ljudi se čude, ali meni tu ništa čudno nije jer stvarno vidim da se vole. I sigurna sam skroz da bi oni napolju strava, bez ikakvih problema funkcionisali, evo sad da izađu. Nego tamo su, pritisak, ljudi, komentari, pitanja... I eto, nastane haos. Ako ne mogu zajedno, nek se razilaze, mada to je nemoguće, vidimo svi. Samo nek se unormale, ja se nadam - kaže Dalilina drugarica, koja je iskoristila priliku i Dejana da potkači.

- Nervira me komentari, kao - eto, Dalila ostavila Dejana zbog kosmičke ljubavi sa Carem, a svađaju se svaki dan, a kod Dejana i Aleks med i mleko... Ma, kako da ne. Pa bolje i svađe da se dese, bar se vidi da je iskreno, da je ljubav, a ne kao ono dvoje fejkera. Plastični, obični, lažni, ništa tamo nema, to je samo rijaliti priča, smešno.

