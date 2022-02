TARI PUŠTEN SNIMAK KAKO SE ŠA MAZI SA MONIKOM! Simova dobila FRAS, pozelenela kad je čula šta joj je pričao! (VIDEO)

Tokom "Gledanje snimaka" zadrugarima je pušten video klip u kom su imali priliku da vide razgovor Nenada Aleksića Ša i Monike Jovanovske kako se drže za ruke i kako on ogovara Taru Simov, svoju bivšu devojku.

Nakon što su ogledali snimak, Tara Simov je dobila reč:

- Mene si ovako češkao i mazio...Čula sam pola ovog razgovora, jer se trudio da šapuće. Mazio si je između nogu, ja sam šokirana. Fras. Bez ovih stvari rekla sam da se izviniš zbog davanja lažne nade... - pričala je ona i dodala:

- Sandra se zalagala da raskinemo i da budemo u miru. Sve je to jako loše prema njoj, ali te molim da budeš normalan sada kada budu počeli da komentarišu - rekla je Simova.

- E ovako Mile, ja kad sam provodio vreme sa njim. Pokušavali smo da mu dopre do mozga, da bude drugačiji nego prošle godine. On je svaki put skočio na mene kad sam rekao da je davao lažnu nadu devojci. Ovako je mazi, videli ste, da se posle zakune da neće progovoriti sa njim! Ni jednom monika nije slagala ništa, nije ga ponizila ni jednom... Ona je odšla ovde, niko te nije terao da budeš sa njom u vezi. On je svaki dan dozivao Moniku, ona je došla na kraju. Ti si govorio o Tari da je to tragedija od odnosa. On odazi od Tare samo kad ona to želi. On je dokazao da je psihopata, dokazao je sve ono što je Tara pričala o njemu - dodao je Janjuš.

