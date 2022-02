DEJAN NE MOŽE DA PODNESE DA JE DALILA SREĆNA: Oglasila se kuma Dragojevića i otkrila koja je njihova RIJALITI IGRA!

Nakon što je Dejan Dragojević raskinuo sa Aleksandrom Nikolić, za medije se kuma njegove bivše supruge, Dalile Dragojević.

Naime, Dejan je zamerio Aleksandri kako se obukla pa je otkrio da je pokazala i više nego što je htela, a nakon toga je nastao sukob koji je doveo do raskida ovog ljubavnog para. Zadrugari su se odmah bacili na komentarisanje, pa su neki čak i ubeđeni da Dragojević ne može da preboli Dalilu, a da li je to isitna ostaje da ispratimo.

Tim povodom Dalilina kuma rekla je:

- Iskreno ja uopšte nisam iznenađena njihovom raskidom, to je od starta bila Dejanova igra. On ne može da podnese da je Dalila srećna, pa sve radi zbog rijalitija. To što radi je Dejan, ne može toliko da glumi, jednostavno on uživa u rijalitiju i svojom igrom se pere od toga što i dalje tuguje za mojom kumom - otkrila je Dalilina kuma za Pink.rs.

