SANDRA REŠIĆ OPLAKUJE OCA, A GROB MU NIKAD NIJE POSETILA! Meštani Dubice otkrili istinu o Ninu: Deca nisu bila na sahrani!

Amir Rešić Nino, za sobom je ostavio tri ćerke iz tri braka, a jedan od njih je i Sandra Rešić, Zvezda Granda koja je poslednjih nekoliko godina u rijalitiju "Zadruga" gde neretko govori o ocu i stvarima iz detinjstva, a malo ko zna da su pevača svi zaboravili i da njegov grob ne obilazi niko osim nekolicine fanova.

Nino je sahranjen u rodnoj Kozarskoj Dubici 2007. godine, a kako kažu stanovnici tog mesta, pogađa ih to što niko od njegovih kolega, ali još gore niko od porodice koja često govori o njemu, ne posećuje njegov grob, prenosi Mondo.

"To je tužno. Bilo je tužno gledati to, a mi znamo kako jeste i šta je istina. On je sahranjen ovde, u Kozarskoj Dubici. Niko od porodice ne dolazi. Spomen ploču podigao je njegov daidža (ujak, na srpskom, prim. aut.), a ne deca i bivše žene. To i piše na spomen ploči", pričala je gospođa iz Kozarke Dubice ranije za Telegraf.

Na Ninovom grobu stoji i jedna knjiga sa vrlo emotivnom porukom, a nju je, kako meštanka kaže, postavio njegov prijatelj.

"Kasnije je Ninov prijatelj Neša na spomenik postavio i knjigu na kojoj je ispisana emotivna poruka. Takođe, najverniji fanovi postavili su zvezdu koja se jasno vidi. Sve to nije učinio niko od njegovih, nije učinila najbliža porodica", ispričala je tada sagovornica i otkrila šta piše na ploči.

"Ti najbolji brate

tako ću te zvati

u mom srcu živiš

tu ćeš i ostati

voleo si život

imao si mladost

bio naša sreća

bio naša radost

sudbina ti nedade da dočekaš starost

Od Neše sa Porodicom", reči su koje su ispisane na njegovom grobu.

Ninova sugrađanka otkrila je i da je grob bio veoma zapušten sve dok njegovi prijatelji nisu preuzeli odgovornost.

"Njemu deca ni na sahranu nisu došla. U oktobru mu je godišnjica, i ni tada niko ne dolazi", rekla je gospođa.

Njegova ćerka Sandra jednom prilikom otkrila je i kada je prvi put upoznala svog oca, ali i koliko ga je volela.

"Moja mama Slavica i tata su bili u braku kad su dobili mene, ali su se rastali još dok sam bila beba. On je tada gradio karijeru, pa je na nagovor menadžera krio da ima ćerku. Znala sam da mi je Nino tata, gledala sam njegove spotove na televiziji, ali nisam imala nikakav odnos prema tome. Sve dok mi mama nije rekla da tata želi da me vidi", ispričala je Sandra, a onda kada je otišla da ga upozna u njegovoj kući zatekla je čudnu situaciju.

"Dogovorili smo se da već sutradan dođemo kod njega kući. Spremile smo se, sele u autobus i otišle. Kad smo stigle ispred kuće, shvatile smo da se on narednog dana ženi Sarom, da je to u stvari veče pred svadbu. Svi su bili tu, završavali su šta treba pred slavlje. Nisu ni znali za Cicu i mene! Sara se čak zaključala u kupatilo i sama plakala. Htela je sve da otkaže, mama i ja smo bile skroz zbunjene. Šetkao se nervozno, meni dao neke silne igračke, mojoj mami nudio novac, koji je ona odbila... Cela situacija je bila neprijatna. Bile smo začuđene što nas je pozvao baš pred svadbu! Srećom, Sara se posle smirila, pa su se ipak venčali", govorila je Sandra, a onda je otkrila i kako je kasnije viđala oca jer su od prvog susreta postali vrlo bliski.

"Dešavalo se da usred noći bane Cici i meni na vrata s jednom torbom. Ostao bi s nama nekoliko dana, a potom je odlazio. Kad se rastao od Sare, kupio je stan na Banovom brdu, u koji sam redovno išla. Bio je emotivan, nežan i ponosan. Mnogo sam ga volela, nikad mu ništa nisam zamerila."

Podsetimo, Amir Rešić Nino preminuo je u oktobru 2007. godine, u bolnici u Bijeljini, od perforacije pankreasa, izazvane alkoholizmom.

