NEOČEKIVAN OBRT, DALILA PRIZNALA DA JE POGREŠILA S DEJANOM! Dragojevićka: Ponizila sam ga svojim postupcima! On slušao svaku reč!

Dalila Dragojević gostovala je u radio emisiji Stefana Karića i Marka Janjuševića Janjuša, gde je govorila o ponižavanju, što je tema emisije.

foto: Printscreen/Pink

- Kako si? - pitao je Karić.

- Odlično, hvala na pitanju. Nervozna sam zbog medveda kog su mi ukrali, neću da pričam o tome - odgovorila je Dalila.

- Šta ti misliš na temu ponižavanja? - pitao je Janjuš.

- Svi smo to doživeli, svi smo poniženi na neki način, svi smo ponižavali. To je uzajamno. Neka ponižavanja ostavljaju trajne posledice. I mislim da nije kraj. Čula sam da ste komentarisali kad je bio Ša, koja je granica. Ne znam da li ovde više postoje granice. Ovo je igra bez granica. Ne postoji nešto što može da se desi, a da nas iznenadi. U trenucima besa shvatiš da si ponižen, a onda pređeš. Smatram da posle toga nemaš pravo da kukaš na to. Ja sam prešla preko nečega, to je samo moje, ja ću da nosim to obeležje - govorila je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Pink

- Da li misliš da daješ za pravo toj osobi da nastavi ako pređeš preko tih stvari? - pitao je Karić.

- Mislim da svako ima tu granicu kad kaže: "Dosta je". Doći će tako neka glupa sitnica Ša, da će on tad da kaže da je kraj, a ne nešto pre toga. Svako ima to u sebi od nas, samo je pitanje kad će da eskalira. Ja kažem, saveti ovde nisu potrebni, jer ovde svako radi šta hoće. Živiš u nadi da se nešto može ispraviti. Možda kad izađeš napolje, kad vidiš osude, tek tad progledaš - rekla je Dalila.

- Došlo je vreme da kroz opraštanja na poniženja pokazuješ voljenoj osobi da te voli... Sve je to postalo nekako normalno - dodao je Stefan.

- Takve generacije dolaze da je sve normalno. Ja sam pre 11 godina završila školu. Kad sam juče pričala u "Premijeri", meni npr. neke stvari nisu bile normalne u to vreme kao što su sad generacijama - dodala je Dragojevićka.

- Da li misliš da je za tebe najveće poniženje odnos sa Dejanom nakon onoga šta si uradila? - pitao je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Nije najveće poniženje, ali je najveća moja greška prema njemu. Više sam njega ponizila kad sam govorila te neke reči. Ja sam stavila tačku na to. Bazirana sam na odnos sa Filipom. Mi svašta nešto radimo, a to nam nije potrebno. Ja sam takva ličnost da ne znam da se zaustavim u trenutku, malopre me je Stefan iznervirao. Ja reagujem u momentu, a to nije dobro. Nekad treba prećutati. Ne opravdam Filipove postupke, ali verujem da mu je krivo. A zašto se ponavljaju, ja to ne znam. Mi se stvarno trudimo da radimo na odnosu, da to bude kako treba. Nekad ne valja kad je sve mirno. Nije ni to baš sjajno. Malo treba do eksplozije - rekla je ona.

- Znaš da se dosta ljudi ovde ponižava. Ko se za tebe najviše ponižava? - pitao je Janjuš.

- Nisam ja baš kompetentna. Da kažem Ša, opet mi nije, jer ja znam da on voli stvarno Taru. On je nama sinoć rekao da je neko ko će se boriti za Taru do kraja. Ja gledam to kao pozitivno, ali stvarno neke stvari koje toleriše... Svi se ponižavamo na neki način. Reći ću da i Gruja ima tih nekih situacija. Poljubi se sa Mimom, pa pozdravi ženu. To mi je poniženje za njegovu suprugu. Najbolje prolaze ljudi koji su ovde samostalni, nemaju nikakva poniženja.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI