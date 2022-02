DEJAN JE NESREĆAN, JOŠ VOLI DALILU! Zadrugari otkrili RAZLOG raskida sa Aleks, a on promrljao samo jednu reč! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Janjušu kako bi prokomentarisao raskid Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, kao i komentare zadrugara.

- Složio bih se najviše sa Mensurom. Prvenstveno, što se tiče Aleksandre, nema u ovom odnosu nijednu grešku. Konkretno, svako od nas može da pomisli sledeće stvari, da je on ušao u ovaj odnos iz nekog besa, da pomisli da može da uđe u neki novi odnos, da bude 1:1... To mogu ljudi da pomisle. Jednostavno, ja se sećam mog odnosa kad sam krenuo sa Aleks da se družim. Nije to raščišćeno u njemu. Ne može nikako biti rasterećen kad je tu i Dalila. Pri tom, Aleksandra ovde ima tri momka. Ali to nije do Aleksandre, već do Dejana. On nije spreman. Ispostavilo se na kraju da se Dejan ne oseća srećno, Dejan nije srećan - smatra Janjuš.

- Smatram da se Dejan plaši ekstremnog zaljubljivanja i budućnosti. Ključna rečenica, Dejan Dragojević još uvek voli Dalilu - istakao je Lazar Čolić Zola.

- Jao - promumlao je Dejan.

- Prvi put čujem da nesrećan čovek j*be drugu devojku 20 puta - pobesneo je Lepi Mića.

Kurir.rs/I.B.

