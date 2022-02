ZNAM KOLIKO MISLI O BUDUĆNOSTI SA MNOM! Car pred svima progovorio o Dalilinoj LOJALNOSTI i ljubavi prema njemu, u jedno NE VERUJE!

Zadrugari biraju najlojalniju i najnelojalniju osobu. Ovonedeljni vođa Dejan Dragojević dao je reč Dalili Dragojević.

- Matora je lojalna u prijateljstvu i u ljubavnim odnosima, najsrećnija bih bila kad bi našla osobu lpja će d ajoj uzvrati. Anđela je od početka bila odana i verna samo jednom muškarcu i držala isti stav. Juče si me izvlačila iz krevrta i danas opet, to su stvari koje pamtim. Najnelojalnija osoba će biti neko kome je bilo posvećeno pet meseci ljubavi i prijatlejstva i sve je to uništila, a to je za mene MC Aleks - rekla je Dalila.

Reč je dobio Filip Car.

- Dalila je pokazala koliko je lojalna i odana, preko kakvih stvari mi može preći. Znam koliko misli o budućnosti sa mnom, a ne veruje da je to mogu da ispunim, a trudi se. Navešću Anđelu, jer sam video koliko poštovanja pružaš Mateji, koliko se držiš samo njega, to mi se jako sviđa. Sale kad si mi napravio ono ispao si mi nelojalan, a to mi je najgore kad mi je neko drag i blizak. Isto ću da navedem MC Aleks, ispao sam 1000 puta nelojalan prema osoba koje su me više volele i mnoog više rizikovale, a ja sam ispao najgori. Izabraću tebe samo jer sam rekao Dalili da treba da priđeš Matoroj, gurnućeš je u rukverc i dati lažnu nadu. Treba ono što osećaš da kažeš - pričao je Filip.

