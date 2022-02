ŠA JE MATORI PEDOFIL! Saška Karan udarila na repera, ŽESTOKO ga osudila zbog veze sa Tarom: Sve je prokockao, neka ga je ODRALA!

Saška Karan je oplela po aferi ''Šarmonika'', pa brutalno komentarisala starog neprijatelja, repera Nenada Aleksića Ša, čiji sukob datira još iz ''Farme 4''.

- On je moj stari pacijent. Ništa se nije promenilo, to je jedan klošar, matori reper. Tara je kao mlada, ali ne mogu ni to da opravdavam. Ša, Tara i Monika, nebitno koja, sve je to isto. On je matori pedofil! Koliko Tara ima godina, 21, dete, devojčica. On matori jarac blizu kao ja. Matori jedan jarac! Uličar, nevaspitan, to je pokazao i u ovoj Zadruzi. Zacopao se u devojčicu, a ona ga vrti oko malog prsta. Glupander jedan, ali tako mu i treba. Neka je sve prokockao i neka ga je odrala. Dokle god ima ovaca biće i šišanja. Definitivno jedan matori pedofil. Dokle god ga ne izmuze i ne iscedi kao limun, e onda će da ga šutne - zaključila je Saška Karan u emisiji "Pitam za druga".

- Vidi se da ga je vaspitala ulica. On jednostavno izigrava mangupa, međutim nema šlifa, ne ide mu to, nema on to u sebi - zaključila je Saška Karan.

