DEJAN JE SAMO ALEKSANDRINA IGRA? Oglasila se njena drugarica i otkrila ŠOK DETALJE: Zadužila se napolju, on joj je IDEALNA PRILIKA

Drugarica Aleksandre Nikolić, Marijana Lj., se oglasila i otkrila je Aleksandra Nikolić uplovila u vezu sa Dejanom Dragojevićem kako bi navodno zaradila novac i otplatila dugove koje ima van rijalitija.

- Aleksandra je ušla u “Zadrugu“ jer se napolju zadužila. Živela je luksuznim životom, trošila novac na estetske intervencije, skupe resotrane, garderobu. Kada je videla da joj je novca ponestalo i da se zadužuje, odlučila je da uđe u rijaliti kako bi zaradila - priča Aleksandrina drugarica za Blic i dodaje:

- Prvo je htela da uđe u rijaliti sa pričom da joj se dopada Marko Janjušević Janjuš, međutim to joj nije pošlo za rukom. Janjuš nije hteo da su upliće u bilo kakav odnos. Tada je shvatila da, ako ne bude sa nekim u okviru rijalitija, da će vrlo brzo ispasti i samim tim neće moći da zaradi veliki novac. Dejan je bio idealna prilika, jer je jedan od glavnnih rijaliti igrača ove sezone. On je dosta naivan, a Aleksandra proračunata, tako da je to bila idelana kombinacija - govori Marijana i napominje da Dejan nije Aleksandrin tip ni po čemu.

- Dragojević uopšte nije njen tip. Ona je navikla na žestoke momke, opasne i sa tetovažama. Dejan se ni po čemu ne uklapa u taj opis. Aleksandra nije navikla na dobrice kakav je Dejan, tako da će ta ljubavna priča potrajati samo dok Aleksandra ne bude zaradila dovoljno novca u rijalitiju. Tek onda kada sebe finansijski obezbedi, moći će da šutne Dejana. Pitanje je koliko će on njoj moći da ispunjava hirove kada napuste rijaliti, ipak ona očekuje da joj daje ogromne novce za garderobu i luksuzan život, što verujem da Dejan i nije u stanju da to sve obezbedi - zaključuje Aleksandrina drugarica.

Aleksandrina drugarica tvrdi kako je majci Nikolićeve, Slovenki, navodno nekoliko puta pozlilo.

- Od kada je Aleksandra ušla u rijaliti, njenoj majci Slovenki je nekoliko puta pozlilo. Nije mogla da dođe sebi od stresa, te je odmah završila u bolnici - poručuje drugarica.

Tim povodom oglasila se i Slovenka koja je jedva pričala na telefon.

- Tačno je da sam završila u Hitnoj pomoći. Lekari su me pregledali i ne osećam se dobro. Od stresa sam se razbolela. Ne mogu da podnesem ovo što Aleksandra radi u rijalitiju. Lekari su mi rekli da sam zamalo doživela moždani udar koliko sam se iznervirala. Završila sam na brojnim infuzijama, moram biti jaka kako bih sve preživela. Rijaliti mi samo zadaje muke - poručuje Slovenka.

