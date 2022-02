REKAO MI JE DA JE DRAGOJEVIĆIMA PROBLEM MOJA VERA! Dalila otkrila detalje sukoba s Dejanovom porodicom: Oplela po BIVŠOJ SVEKRVI

Dalila Dragojević se u svojoj velikoj ispovesti prisetila početka ljubavi sa Dejanom, ulaska u brak s njim, problema sa porodicom Dragojević i načina na koji su zarađivali novac.

- Dalila, tebi počinje novi život 2017 - rekao je voditelj.

- Da, upoznala sam Dejana. Bilo je burno i katastrofa. Od zabranjene ljubavi do borbe da postane dozvoljena - rekla je Dalila.

- Ko vam nije dozvolio da se volite - pitao je voditelj.

- Znaš kako, bilo je priče da nisam bila za njega. Mnogi su pričali. Pa ne znam, ali u trenutku kad smo počeli da se zabavljamo, njena mama nas nije videla zajedno. Govorila je da je on beba, da nije za vezu, a da sam ja neko ko je stariji - otkrila je Dalila u emisiji Premijera Vikend Specijal.

- Dejan i ti ste se upoznali u rijalitiju, pa ste izašli i pokušali život zajedno. Gde - pitao je voditelj.

- U Zemunu. U tom trenutku mi stiže poruka da je taj stan plaćen sedam dana, jer je nama to podrška platila. Rekli su nam da je taj stan, ustvari naš stan. Dali su nam ključ i adresu. Kad je prošlo nekoliko dana, dobila sam poruku da treba da se izađe. Našli smo novi stan na Zvezdari i tu smo hteli da nastavimo svoj život tu. Vratili smo se sa mora i prošlo je par meseci, pa pošto nikad nije bio u Bosni, rekla sam da odemo u Sarajevo. Do tada nisam bila u kontaktu sa svojim ocem, pa sam tada ugledala njegov poziv. Nismo dugo razgovarali zbog tog nečega u rijalitiju. Dejan mi je rekao da se javim. Javila sam se, on mi kaže: "Je l' si ti zaboravila na oca?". Počela sam da plačem i rekla sam: "Pa, zar smem da dođem?", onda mi je on rekao: "Ko ti je usadio da ne smeš da dođeš svojoj kući?". Ništa mi nije bilo jasno. Imali smo zakazano za Sarajevo. Došlo je moje neko društvo koje je silno želelo da idemo na taj ručak, Dejan nije hteo. Došli smo do česme, rekao mi je da se okrenem i ne gledam. Ja sam se okrenula i nisam gledala. Pozvao me je da se ponovo okrenem ka njemu i videla sam njega kako kleči na kolenima sa prstenom. To se tad desilo i rekla sam da - rekla je Dalila.

- Posle koliko si mogla ili želela da upoznaš Dejanove rodiitelje - pitao je voditelj.

- Upoznala sam ih tamo kroz taj šou. Znala sam tada samo majku i brata, a otac se nije pojavljivao u početku. Mungos je uvek bio za nas i on je uvek držao našu stranu, a Biljana je uvek bila protiv. Osećala sam se kao neki višak.

- Ti si shvatila da tamo nisi dobrodošla i nakon toga - pitao je voditelj.

- Prosto to se videlo i po dočeku i po ponašanju. Sve je bilo fokusirano na Dejana, kao da sam ja višak. Govorio mi je da je jedino problem da je vera. Nisam želela u to da verujem, dok mi Dejan nije rekao da su rekli da će da spreme prasence kad ja budem došla. Nije bilo toga kad sam ja došla, ne mogu da grešim dušu. Lagala bih kad bih rekla da je bilo tako. Dejan mi je to rekao. Uvek sam se ponašala sramežljivo i rekla sam da izbegavamo da jedemo, da se ne osećam kao teret. Kad su dolazili kod nas u Beograd, trudila sam se da ih dočekam, tad smo im i saopštili da ćemo napraviti kuću. Rekla je da probamo u sobi da živimo, da vidimo da li će to ići. Ona je rekla da njoj neće nijedna snajka da bude iznad glave - rekla je Dalila.

- Kakav si odnos imala sa njima - pitao je voditelj.

- Imala sam okej odnos, dok nisu krenule, da tako kažem, uvrede sa njihove strane. Najveća uvreda za koju mi je Dejan rekao. Rekao je da je čuo nešto što nije želeo da mi prenese, ali mora. Rekao mi je da je mama izgovarala jako ružne kletve, koje su se odnosile na trudnoću i na matericu. Čula sam od nje da to nije istina, ali sam čula od Gorana da je to istina i da je to rekla - rekla je Dalila.

- Čiji je bio taj plac - pitao je voditelj.

- Od mog oca i nam ga je poklonio. Dan danas se vodi na njega, rekao nam je da ne trebamo da plaćamo i da živimo tu. Nismo ništa platili. Došli smo kod mog oca i rekla sam mu da sam zaradila od te nagrade i želim da ga potrošim na kuću - rekla je Dalila.

- Je l' tajna koliko si zaradila - pitao je voditelj.

- Nije tajna, ali ne volim da pričam o tome. Dovoljno je bilo da se izgradi ta kuća, ali je Dejan uložio i u to i u kola - rekla je Dalila.

- Da li je Dejan tvoja najveća ljubav - pitao je voditelj.

- Najveća ljubav? Dejan je neko sa kim sam dosta prošla u životu i ne mogu da kažem da mi je najveća ljubav. Da sam ga volela, volela sam ga i ostao mi je urezan kao dobar čovek. Razočarala sam se u stvari koje sam upoznala u rijalitiju. Sve u svemu, kad podvučem crtu, moja najveća zaljubljenost je bio Filip i nisam bila ni u koga tako bila zaljubljena - rekla je Dalila.

- Da li je on živeo od tvog novca - pitao je voditelj.

- Od mog novca? Pa da kažem da sam se više zalagala. Bila sam aktivnija na tim društvenim mrežama i te reklame i to. Gledala sam da ću biti sa Dejanom do kraja života - rekla je Dalila.

- Kakav je bio tvoj život i odnos sa Dejanom - pitao je voditelj.

- Bio je jako lep. Bilo je dosta smeha i suza, svađa i svega. On je neko ko je mene dosta dobro upoznao i svaki moj korak. Moj život sa njim je bio lep. Veovratno nije bio dovoljno čvrst odnos, čim je došlo do ovoga...Bilo je tu svega. On kao da jeste živeo od tuđeg mišljenja, kao da sve radi zarad rijalitija - rekla je Dalila.

- Šta nije valjalo u vašem odnosu i ko je koga više voleo - pitao je voditelj.

- Ako mene pitaš, sve je valjalo. Mislim da je bila obostrana ljubav, koja se vremenom pretvorila u stvar navike i u rutinu - rekla je Dalila.

- Da li ti je žao što niste uspeli da sačuvate svoju ljubav - pitao je voditelj.

- Ja uvek kažem, da sam mogla da vratim vreme, ne bi mi se ovo dogodilo - rekla je Dalila.

