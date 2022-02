PRETI DA ĆE MI ISTRESTI GULAŠ NA GLAVU, VEZA NAM JE BOLESNA: Dalila Dragojević na ivici NERVNOM SLOMA, veza sa Filipom je UMORILA!

Dalila Dragojević govorila je o svom lošem odnosu sa Filipom Carem, a sve zbog toga što je zadržala neke zajedničke uspomene sa Dejanom Dragojevićem.

Dalila je rekla da više ne zna koji njen potez je ispravan.

foto: Printscreen

- Ne znam kako da mu udovoljim. Rekoh hajde da odem ispod kreveta da pogledam šta ima, ugledam belo ćebence. Ugledam i to drugo, šta će mi to. Pri tom sam to crveno htela da poklonim. Znaš kad sam to oprala, nisam ni dirala, zapalila sam Dejanove igračke, ostala je kugla, nju sam bacila. Nije mi bilo ni na kraj pameti. U pravu je opet po ko zna koji put. Muka mi je od svega, toliko sam se umorila. Muka mi je da slušam psovke, muka mi je, ne mogu više da izdržim. Kaže mi: "Nemoj da ti istresem šerpu gulaša na glavu". Slušaju svi. Ne znam zašto to tolerišem i dopuštam. Kad vidi da može na nekome da se bahati... Ja pokušavam svaku temu vezanu za Dejana da izbegnem. Teško je, ali ja kontrolišem sebe, imam razum. Nije me povredilo kad je dao burmu, nema mene šta to da povredi. Ja svoju burmu čuvam, seća me na moj prvi brak. Pet godina da bacam po Zadruzi, da se igram, to je za mene glupost. Neka stoji, brak je završen pa je završen, ali ima nešto što ostaje. Sad što drugi bacaju... Toliko mi je psiha umorna, čas plačem, čas se smejem. Pokušavam da se sklonim, znam da će opet doći do trenutka da on baca igračke... Onda čujem da se žali Janjušu, Đedoviću, po celoj kući kao tetka neka... Znaš ono, imaš čoveka koji ustane sa stavom i priča stvari na normalan način i onda odjednom čoveka koji je tetka - pričala je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja sa naredbama ne funkcionišem. On bi mene preko noći da promeni. Čovek želi sve preko noći. Život sam mu dala, ćebence je najmanji problem. On želi svaku situaciju da komentariše, na "Pitanjima" komentariše Viki i Marka, Viki odmah ubaci mene. A meni zamera iste stvari. Sve mi je odvratno, ogavno. Toliko se izdešava ružnih stvari, preveliko opraštanje, poniženja, onda dođe sitnica, koja mi dođe do ovde, da bih se ja pokupila i otišla - rekla je Dragojevička.

- Filip kaže da ispada budala što spava u Dejanovom ćebetu, što pije iz Dejanove šolje - rekao je Darko.

foto: Printscreen

- Jeste, spavao je. To ćebe je bilo ispod, držim ga na strani kreveta gde je šminka. Kad smo ulazili u vezu, ništa mu nije bio problem. Mogoa je da spava u Dejanovom krevetu, a sad je sve problem. Daj, Darko, molim te. Ima 29 godina, po celoj kući ide i žali se kao neka ženturača. Šta više da dam tom čoveku da shvati da me niko ne interesuje. Njegov problem je što misli da ćemo se Dejan i ja pomiriti. I njemu je očigledno narod najbitniji, jer stalno priča to i od koga je napravio žrtvu. Ja da želim sindrom žrtve, znam kako bih se ponašala kad mi on uradi neku ogromnu stvar. Ja imam mozak za te stvari. Došao je malopre da me probudi, donosi duks koji mi je Đole poklonio, pita čiji je duks. Sve je počelo da me guši. Više mi je sve postalo kao dobar dan, oguglaš na uvrede, psovke, na sve... Navikla sam se na loše stvari. Mislim da mi ne možemo da funkcionišemo. Uzalud je trud i što kaže Miki, naša veza je bolesna i nije dobra. Nije dobro i treba biti svestan toga. Postoji ljubav sa moje strane. Želela sam da se promenim, trudila sam se, ali uvek će se naći neka zamerka - pričala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.