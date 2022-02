CAR SE SA DALILOM SPRDA: Bivši rijaliti učesnik dobro zna Filipa, voli da pravi PROBLEME i to što ima sa Dragojevićkom je BOLESNO

Fran Pujas izašao je iz rijalitija nedavno, a njegovom životu i te kako se priča.

Fran je komentarisao sve aktuelnosti iz nikad turbulentnije ''Zadruge 5'', pa se osvrnuo na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen/RedTV

- Ša je legenda, o njemu i Tari treba seriju snimiti, serija bi se zvala ''To se ne radi''. Ša je okej lik, ali ja ne znam šta se njemu dešava, pogubio se totalno. Prvih nedelju dana je bio normalan, krenulo je jako baš, bilo je smešno, a onda je legao kod nje u krevet i sve laži su potonule. To kao da je neka magija, to nije realno. Ubacite neku Aleks i za Ša - priča Fran u emisiji "Pitam za druga".

Potom se osvrnuo na najturbulentniji odnos pete sezone, vezu Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- Car se sprda, njemu je dosadno ide okolo i sprda se sa njima. Odnos sa Dalilom je bolestan. Većina odnosa u kući je bolesna. Smatram da je Caru jako dosadno, i u glavi kada mu je dosadno mora se za*ebavati. Voli on praviti probleme - kaže Pujas.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:04 NOVA TETOVAŽA FRANA PUJASA: Rijaliti učesnik ceo je prekriven crtežima, a sada ima NOVI!