DALILA HOĆE DA RODI DETE CARU! Spomenuli VERIDBU, Filip bebu nazvao DEMONOM, pa poručio: Ne daj Bože da dođe do toga

Filip Car i Dalila Dragojević tokom "Pitanja gledalaca" dobili su pitanje vezano za budućnost, brak i dete.

- Ako bi saznao da je Dalila u emisiji "Premijera - Vikend specijal" hipotetički govorila sa sjajem i suzama u očima da bi volela da ti rodi decu, da li bi tražio prsten da je veriš?

foto: Printscreen

- Mi smo već pričali o tim stvarima, znam njeno mišljenje, znam da je tako govorila i da je takva reakcija bila. Tako je i u "Amidžiju" i kad sa mnom priča pod pokrivačem. A to prsten, ja nisam bio ni za razvode u rijalitiju, a ne veridbe. Mada, ovde takvo ludilo vlada. Pričam sa njom o svemu, videćemo... Treba dosta toga da se uspostavi da bi do toga došlo, i jednog i drugog - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Jesam pričala verovatno sa sjajem u očima, uglavnom, pričali smo o raznim temama i kad mi je Nemanja postavio to pitanje, rekla sam da bih bila spremna da mu rodim dete. Kada si sa nekim u vezi, imaš strast i emociju, logično je da može da se rodi nešto najlepše iz toga - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Zamisli tog demona - našalio se Car.

- Za mene je normalno, ako nekog voliš i sa tim nekim imaš intimne odnose, da je to sasvim normalno, nije ništa strano. To za prsten, to je za mene glupost. Ne vidim Filipa kao nekog ko bi padao na kolena, verio mene, da se ja topim. Meni je bilo neprijatno kad smo išli na Rajsko. Ako do toga dođe, ja ne bih dozvolila da bude ovde - pričala je Dragojevićka.

- Ako ne daj Bože dođe do toga, biće napolju - rekao je Filip.

Kurir.rs/I.B.

