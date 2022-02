IMAM STRAH, LJUBOMORAN JE! Dalila ogolila dušu o odnosu sa Carem, pa priznala da je SPREMNA NA SVE zbog njega! (VIDEO)

Dalila Dragojević ogolila je dušu kod Drveta mudrosti i progovorila o situaciji sa Filipom Carem sa kojim je sada u vezi.

- Kako si Dalila? - pitalo je Drvo.

- Dobro sam, s obzirom da nisam spavala uopšte, lepo se osećam. Raspoložena sam jer imam razlog. Sad Anđelu pitam što li je Car tražio Drvo, ona kaže pa mesečnica. Tako da je verovatno tražio zbog toga... To bi bilo jako lepo. Sa njama je stanje promennjivo. Najviše ima grmljavine, imali smo jutros raspravu, kao neko dete je, pita me neka čudna pitanja, šta je on sve mene pitao jutros, on mi kaže da mu znači što mu ja odgovorim, a ja više volim dela. Ja se nikada u životu nisam poljubila tako kako se poljubim sa njim. Isti smo, muška Dalila. Onda mi kaže da ga podsećam na njegovu mamu, a ja imam neki strah, ne znam ni sama. Stigle su nam neke slike od cedevite, i bila jedna slika gde ja plačem, a on stoji. A on mi kaže da je to bio trenutak kada me je ostavio, a on otišao u pušionicu i gledao video sa vrata, a prolazi mi jeza, ružan osećaj, a Maja me gleda sa strane teško mu bilo. I kaže mi da mu je jedno crnilo bilo pred očima, pa mi je ispričao jednu istuaciju od spolja. Da li je moguće da ja to nisam osetila i da ima osećam griže savesti. Ispriča on meni tako nešto što nije smo za stolom, posmtram ga kao veliku bebu. Razumem ga. Mislim da mu je ovaj puta stvarno stalo. Isto tako moram i sebe da kontrolišem - pričala je Dalila.

- Prvi put da se zbog nekoga menjam. Ja imam jednu dozu straha, ima i on, vidim ja da mu je stalo do mene, kaže da je ljubomoran i da mu smetaju pogledi koji nisu usmereni ka njemu - ispričala je Dalila.

