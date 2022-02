ALEKS SEVNULA ZADNJICA PRED 40 LJUDI! Zadrugari je osudili, Dejan poručio: Ako ona sebe vidi tako, onda ćemo drugačije! (VIDEO)

Zadrugari imali priliku da vide svađu Dejana Dragojevića i Aleksandre Aleks Nikolić ispred kazina, zbog toga što je ona obukla majicu koju joj je on napomenuo da ne nosi.

Aleks je prva dobila reč.

- Ja sam obukla majicu, bila je kratka. Ja sam se sagla, pa mi je Krle podigao majicu. Nikad nisam videla sebe ovakvu

- Jadno je kad se pravda, a nije kad ti sevne du*e ispred 40 ljudi

- Moja je krivica, nisam razmišljala. Pravdala sam se i prvi put sebe vidim ovako - rekla je Aleks.

Marko Đedović je dobio reč.

- Jeste Aleksandra voli da je malo kraće i da sevne i pre je to nosila. On je njoj nekoliko puta već rekao. Danas sam rekao, ona se promenila na bolje od odnosa u kojima je lupala šeropama. Pa dobro, zaljubila se, a i on čim njemu smeta i on se zaljubio. Pre bi čukala šerpama, sad više to ne radi. Kao što su Dejana promenili neki odnosi, da bude manje tolerantan. Ako je bio tolerantan sa Dalilom, video je dokle ga je to dovelo. Ona se isto tako očigledno promenila. Pa je**m ti tu majicu, kao da mora da sevne sve. Ona se ne bi pravdala, a on ne bi zamerao, da se nisu zaljubili - rekao je Đedović, pa je Milan dao reč Krletu:

- Ja ne znam šta je tu ružno. Gledam je kao drugaricu i ne znam šta je ružno što sam joj pokrio du*e. Ja sam sa strane uhvatio i spustio majicu, pa sam joj rekao da ne oblači tu majicu ili da obuče nešto ispod - rekao je Krle.

Dejan Dragojević je nakon Krleta, dobio reč.

foto: Printscreen/Zadruga

- Poslušala je ona već. Nisam ja Krleta spomenuo, rekao sam da je to njena krivica, zato što ide polugola kroz kuću. Šta ćeš mi onda ako ćeš da ideš sa golim du**tom? Ako ona sebe vidi tako, onda ćemo drugačije. To bi isto bilo kao kad bi meni ljudi ovde navlačili gaće, da mi ispadaju moš**ce. Meni ne smeta da ona pored mene obuče tako, ali kada nisi pored mene. Postoji ono što je vulgarno, a šta se**ipilno. Ja joj kažem, izvoli Viktoriju pod ruku, pa idi u gaćama. Ja to kao muškarac ne priznajem. Vidim da se trudim, zato sam bio tolerantan. Jesam video sam da se pokajala, ali joj je bilo bezveze. Nekoliko puta sam joj napomenuo. Ružno je to i ja to tako neću - rekao je Dejan.

Miki Đuričić je dobio reč.

- Složio bih se sa Dejanom, ali to ima veze sa inteligenscijom žena. Erotika je elegancija, a ovde ne znaju razliku između erotike i po**o oblačenja. Dejan je isto tako, kad je bio sa Dalilom, vodio računa da se taj se*s ne vidi. Normalno je da to treba da bude samo za tvog muškarca. Kad je nešto stalno na izvolte, gubi smisao - rekao je Miki.

Kurir.rs/M.M.

