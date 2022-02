ALEKSANDRA SUMNJA DA JE TRUDNA! Dejanova devojka požalila se cimerki, muči je OVO! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić nedavno je uplovila u vezu sa Dejanom Dragojevićem, a o njihovom odnosu svi pričaju.

Oni su već imali intimne odnose i zbližili se, a sada je Aleksandra rečima šokirala sve gledaoce rijalitija. Naime, ona je bila u kuhinji sa MC Aleks i požalila joj se na svoj problem.

foto: Printscreen

- Samo bih nešto jela - žalila se ona.

- Šta ti je? - pitala je MC Aleks.

- Ne znam... Valjda nije... - dodala je Nikolićeva.

Inače, Dejan je nedavno savetovao Aleksandru da se oblači manje provokativno.

- Meni ne smeta da ona pored mene obuče tako, ali kada nisi pored mene. Postoji ono što je vulgarno, a šta se**ipilno. Ja joj kažem, izvoli Viktoriju pod ruku, pa idi u gaćama. Ja to kao muškarac ne priznajem. Vidim da se trudim, zato sam bio tolerantan. Jesam video sam da se pokajala, ali joj je bilo bezveze. Nekoliko puta sam joj napomenuo. Ružno je to i ja to tako neću - govorio je on.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ.