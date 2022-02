DALILA SPOMENULA DEJANOVU KAZNU ZBOG KASAPLJENJA GLAVE! Ona i Car progovorili o TAJNAMA iz Bele kući, dotakli se HONORARA

Dalila Dragojević i Filip Car ne prestaju da intrigiraju javnost, pa se svaki njihov korak u rijalitiju pomno prati.

Oni su sada razgovarali u dnevnoj sobi i tom prilikom otkrili tajne produkcije.

- To su ljudi koji nemaju pokriće da bi sedeli u rijalitiju. Ja prva da sam producent i da si nula i sediš mi tu deset meseci. Tvojim honorarima mogu da platim svaku kaznu za RRA - otkrila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta je RRA? - pitao je Car.

- To je organizacija koja vodi glavnu reč kada su u pitanju tuče, nasilje, droge i druge stvari koje ne smeju da se izgovaraju na televiziji sa nacionalmom frenkvencijom zbog čega, kada se to desi i prikaže, dolazi kazna televiziji Pink. Za fizičko nasilje, vređanje na nacionalnoj osnovi, stiže kazna i to rigorozna kazna. Takođe, kad se neko kasapi, unakazi, sve to plaća televizija - otkrila je Dalila.

Potom je Dalila spomenula i svog muža Dejana.

- Isto kao sa ovim čašama što je razbijao, sigurno je stigla kazna - rekla je Dalila.

- Ne verujem - rekao je Car.

- Kako ne. Sigurno je stigla kazna. javno kaspaljenje na televiziji, znaš šta to znači. Ogromne su to kazne - istakla je Dalila.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

