ŠA OSTAO BEZ IČEGA, TARA MU UPALILA I BACILA U JEZERO GARDEROBU! Reper ne želi da izađe iz zatvora, i ne sluti šta ga ČEKA!

Nakon emisije "Gledanje snimaka" Tara Simov je zbog sukoba sa Nenadom Aleksićem Ša uništila svu njegovu garderobu.

Naime, ona je sve njegove stvari i patike bacila u jezero, dok je nešto zapalila.

Mensur Ajdarpašić, Sanja Grujić i Đole Vip Kralj su pokrenuli priču o ovom skandaloznom postupku, a Ajdarpašić je odmah otišao do doka da proveri da li su stvari još uvek u jezeru.

- Sve mu je u jezeru - rekao im je Mensur.

- A nije zapalila - pitala je Sanja.

- Nisam tako išao da vidim, ali ovde vidim da je sve bačeno i patike i sve - rekao im je Ajdarpašić.

Stefan Mihić i Nenad Aleksić Ša su sinoć završili u zatvoru zbog svog agresivnog ponašanja. Podsećanja radi Mihić je tom prilikom kažnjen mesečnim honorarom jer kao što je poznato agresivno ponašanje je najstroža kazna u "Zadruzi".

Obezbeđenje je otvorilo vrata zadrugarima kako bi izašli iz zatvori i nastavili sa svojim aktivnosti, ali reper nije želeo da izađe napolje.

- Ja tamo da se vraćam neću! Da me neko vređa neću! Boli me ku*ac više! Niko ne može da me natera! - vikao je Nenad.

