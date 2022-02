VIŠE NIKO NIJE POŠTEĐEN! PLJUŠTE KAZNE U ZADRUZI: Njih 12 prekršilo strogo pravilo u rijalitiju, a jednog su tek UDARILI PO DŽEPU!

Rijaliti učesnici dobro upoznati sa pravilima života u rijalitiju, ali ih često ne poštuju.

Zadrugari nisu ispoštovali naredbe Velikog šefa zbog čega su strogo kažnjeni.

Viktorija Mitrović, Marko Osmakčić, Dejan Dragojević, Aleksandra Nikolić, Sandi Kojić, Sale Luks, Filip Car, Dalila Dragojević, Ana Spasojević, MC Aleks, Irma Sejranić i Stefan Krstović su danas kažnjeni zato što su nastavili da spavaju nakon što je Veliki šef prekinuo puštanje muzike.

foto: Printscreen

Stefan Mihić je izašao iz zatvora i kažnjen mesečnim honorarom zbog napada na Đoleta Kralja.

"Kako on misli da će opstati ovde, tako što mi psuje majku. Zavadio me sa Anđelom, sa Irmom, sa tobom je hteo, pokušava non-stop da me zavadi. Ja nikada ne bih uradio drugara, ja sam već jednom izgubio honoran ali da li on mora da mi uništi život da bi ostao ovde, Maltretira me ovde i vređa... Ja sam bio kockar i sve ali nemojte da me dirate", jadao se Mihić.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

08:54 SVEN I KSENIJA DOBILI OTKAZ! Ponašanje je bilo nedolično, stigla ih STROGA KAZNA!