DALILA VIDELA OCA I ZAPLAKALA NA SAV GLAS! Huso Mujić joj održao lekciju: Dozvolila si da te PLJUJE klošar! Zabiće ti NOŽ U LEĐA!

Dalila Dragojević prvi put je ugledala svog oca Husa Mujića, pa je zaplakala na sav glas.

"Babo, nemoj da se sekiraš ni zbog čega, gledaj sebe, mene pusti, ja ću rešavati svoje probleme", rekla je Dalila.

"Nisi došla da plačeš, dobro sam. Dva puta sam bio u hitnoj. Što dozvoljavaš sebi to pljuvanje, jel to pošteno. Poslao sam ti medu i Dejanu poklone još niste dobili. Ja sam dobro, malo je bolje. Nije ti dobra ta veza, to ne odobravam", rekao je Huso.

"Znam, pusti me samo. Ne znam gde udaram. Nemoj da gledaš rijaliti. Za tebe svi imaju reči hvale", nastavila je Dalila.

"Moraš da se vartiš, da budeš sama. Ja sam ti rekao da se skloniš od nekih ljudi. Bio sam tamo u kući. Čujem se sa Ljubom nekad. Moraš da se vratiš, jesi li ti normalna. Dozvoljavaš tebi da te neko pljuje. Dozvolila si da te pljuje jedan klošar, od toliko ljudi gde si njega našla. I ti preko svega pređeš. Vidiš šta je uradio Maji, izbacio je napolje. Na kraju će ti opet zabiti nož u leđa", rekao je Huso.

