ISPOVEST DALILINOG OCA! Huso spreman da se ODREKNE ĆERKE: Zbog Dejana sam plakao i bio u HITNOJ, Car nikad neće moći u OVU KUĆU

Otac rijaliti učesnice Dalile Dragojević, Huso Mujić, govorio je o aktuelnostima iz Zadruge 5, svojoj ćerki i njenim emotivnim partnerima, bivšem Dejanu i trenutnom Filipu Caru.

- Otkad je sve počelo da se dešava nisam srećan. Ovo je selo, pričaju da je prevarila čoveka. Od najbolje je postala najgora, nisam očekivao da prevari supruga, nije smela tako. Kaje se za greške, i dalje ih pravi, krenula je s Dejanom i opet tamo. Nikad neću podržati Cara, on je kriminalac, pljuje je i davi, gađa limenkama, Car će prvi da je šutne sutra - rekao je Huso u Premijera Vikend Specijalu.

- Dejan po nesreći našao ovu, a i ona bila s Carem. Nek ide dečko svojim putem. Plašio sam se da ne napravi nešto sebi, bio sam i u hitnoj. Ja sam plakao kad se on kidao, kad ga nešto guši, meni je njega žao, nije Dalila to smela da mu uradi, ne na taj način. Bilo je ovde vremena, mogli smo da se rastanemo, nećemo više zajedno, ovde to da uradi, poštenije bi bilo. Gledam ka kao moje dete, kako bih ja preživeo da se nešto bilo ne daj Bože, njenom krivicom, on je moje dete, ja ga tako gledam. Ne kao njena majka. Nek je srećan i veseo. U Šepku ga mogu dočekati aplauzom, zaslužio je - govorio je Huso.

- Tako je, ne može Dejan biti oštećen u vezi sa kućom. Car nikada neće doći u ovu kuću. Ne može ni ona sa njim, može sama da dođe u svoju kuću. Sa njim nikad u životu. Ako toliko kaže da voli oca, onda treba da ga poštuje. Mogao bih da je se odreknem, ja hoću samo pravednost. Ne možeš ti da gaziš sve, da ponižavaš sve, da bi bila najbolja, ne može - rekao je Huso.

- Oprostiću joj ako se okane Cara, Car je pljuje, maltretira, radi šta hoće. Njemu bih rekao da nije normalan. Sve nas je povredio, celu familiju. Ona zna da to nije dobro što radi. Sa Dalilinom majkom se slabo čujem, sa decom svojom se čujem. Sestra ju je podržala pred ulazak u Zadrugu 5. Dejan nije promenio veru, normalno je da je ušao u džamiju da vidi kako je. Vradžbine su najgore, može da se pravi, možda je neko sa druge strane, neko od njegovih. Oni nju nisu voleli od prvog dana, tako je on pričao. Nisu im dali da prave kuću, ja sam dao. Govorio sam da ide kod svoje majke, da pređe preko toga. Otac mu je dolazio tu. Čuo sam se sa njim, dolazio je ovde pre par meseci. Bio je iznenađen kao ja, on zna kako su lepo živeli. Poručio bih Dalili da se dozove pameti, da se okane lažne ljubavi. To se pokazalo kad je Maja ušla, sutra će biti opet, to mi je najžalije - zaključio je Huso.

Kurir.rs/S.M.

