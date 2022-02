OSMAKČIĆ ŽESTOKO POTKAČIO SANDRU REŠIĆ! Pevačica ga jurila FLAŠOM VODE, a on bez dlake na jeziku o njoj: APSOLVIRALA JE GLUMU!

U Beloj kući odvija se glasanje za najistrajnijeg zadrugara. Na redu je Marko Osmakčić.

- Za mene, što se mene tiče, ja ću navesti zbog budalaština. Jedna od, ali nije glavna, u tome da bude istrajna budaletina i da se pravi da je najpametnija i da se pravi da bude najpametnija, jeste Irma. Ko je isto istrajan. Neko je ovde istrajan da pokaže sebi da je dobar savetodavac, dobra vila, majka Tereza, osećajna i empatična, a zapravo je obrnuto. 90% je jaka gluma, apsolvirala je to, a to vam je Sandra Rešić. Ona je tu jako istrajna. Ona će se tu pronaći kao psiholog i da bi one bake i deke rekle kako je ona pametna i empatična. Što se ona nije družila sa Sandrom Čaprić? Znala je da od nje nema vajde i da će da ispadne kroz par dana. Zato je ona otišla kod Dejana i Đedovića - rekao je Osmakčić, pa je nastavio:

- Ona je bila ta koja je meni rekla:"Nisi valjda lud da kažeš sve što misliš, moraš malo da upališ klikere", rekao sam joj da sam ja uvek iskren, makar upao u provaliju, a sve je ovo zapravo zbog toga što me želi. Ona uživa u tome da je ja pipam po podlaktici. Moram reći da nije loša osoba, ali je istrajna u svim tim piz**rijama. Idem dalje, to je što se tiče ove gospođe - rekao je Marko.

- Je l' vi mislite da sam ja stvarno psihički slaba, da ću ga politi? Ti si toliko zaljubljen u mene, da si mu je**o mamu u pi**u - rekla je Sandra.

- Sledeća kategorija istrajnosti vam je u ljubavi. Neko ko se zalaže u tome je Ša. Isto tako je Viki bila jako istrajna, što se tiče mene. Ova mene voli više od sladoleda. Sad ću doći u pravu kategoriju za mene. To je odoba koja je tu već godinama. To je osoba koja svako jutro menja baterije. Svaka mu čast, a to je definitivno Lepi Mića - zaključio je Marko.

