HAOS! MATORA ZAPENILA, PROLILA MORE SUZA, PA NAPUSTILA EMISIJU: Jovani je ONA okrenula leđa, Dalila prišla da je UTEŠI! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora ušla je u neviđeni sukob sa MC Aleks, pobesnela i napustila sastanak.

Matora koja je "bacila oko" na takmičarku sada je zbog nje doživela nervni slom.

- Opet si se našla prozvanom, je l' si ti bolesna? Ja nisam bez razloga tako reagovala. Sada treba da te Luks muva, sada. Mene boli uvo, mene ne nerviraš ti, nego on. Nemoj da se dereš, nemoj da me peckaš. Juče si me pecnula kad je Ša delio budžet. Ne valjda kad pričam, ne valja kad ne pričam! Ništa bre ne valja, šta da radim! - rekla je Matora i u suzama napustila emisiju.

Dalila je odmh prišla da uteši drugaricu.

- Ne zanima te ona i kraj! - rekla je Dalila.

- Ja sam mu rekla da me ne zanima taj odnos, ne zanima me ništa. Sve zato što hoću da budem dobra, ispala sam psihopata! - rekla je Matora.

- Nemam snage da ti objašnjavam, oteraj sve u k*rac! - rekla je Dalila.

- Ona je ovo rekla da bi pecnula mene, a j*be se sa Dinom. J*bu mi "na maks" mozak. Ja sam rekla da nije bilo moje reakcije, ne bi ni bili potrčci - rekla je Matora.

Kurir.rs/K.Đ.

