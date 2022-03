CAR RASKINUO SA DALILOM, ONA SE SUOČILA SA NJIM POSLE KARAMBOLA! Uzeo stvari, pa došlo do novog sukoba! (VIDEO)

Nakon skandala koji se dogodio prethodne noći, Filip Car je odlučio da pokupi svoje stvari i da se preseli, a Dalila Dragojević je ostala u čudu. On je otišao do garderobera, kako bi pronašao sve što mu treba.

- A, ne pričamo - prokomentarisala je ona.

foto: Printscreen

- Gde su mi stvari? - pitao je Filip.

Dalila je došla do garderobera, a Car je započeo razgovor sa njom.

- Evo ovako, ja sam pogrešio, povredile su me neke stvari, nisi uspela da me smiriš, posvađali smo se oko para. Meni tvoje ponašanje dok ja lomim stvari - govorio je Car.

- Okej, ti si opet završio - istakla je ona.

foto: Printscreen

- Ti nećeš da završiš, da ne bi ti završila. Ja ti vidim po pogledu - rekao je Filip.

- Sve što pričaš sam očekivala. Tvoje ponovne uvrede, katastrofalno ponašanje... Tvoje face od sinoć, uvrede - nastavila je Dragojevićka.

- Evo ovako, da ne bismo večeras razrešlili stvari... Izdogađalo mi se sinoć svašta, ti nisi kriva za to. Ali neko ko me voli najviše na svetu, ko je moja devojka, ko ne spušta loptu, nego me turira. I sad pričam sa tobom, ti mi kažeš: "Samo da se zna da nisam ja završila" - zamerio je Car.

foto: Printscreen

- Pa nisam, posle svega od sinoć. Ja grešku nemam. Tvoje ponašanje od sinoć je katastrofalno. Uvek ti je malo i da si dobio 3.000 i 10.000, ti bi ih potrošio. Ja nemam osećaj krivice. Prvi put nemam osećaj krivice. A ti rešavaš svoje neprežaljenje ljubavne probleme sa Janjušem, to sam zaključila - govorila je ona.

- A to si zaključila? - nasmejao se Filip.

- Mene ne zanima šta ti radiš. Volela bih da vidiš svoj pogled kad popiješ. Da te pitam ja, kako te nije sramota da se raspravljaš oko para? Ti si toliko nezadovoljan kad popiješ, nemoj da piješ kad ne znaš. Ja sam prezadovoljna svojim ponašanjem od sinoć. Ti si želeo da istreseš svoju nervozu na nekome, a to sam bila ja - istakla je Dragojevićka.

Kurir.rs/I.B.

