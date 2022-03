SVE JE TO REŽIJA DALILE MUJIĆ! Nakon raskida Dragojevićke i Cara oglasio se Osman i OSUO PALJBU po njima, pa se osvrnuo na DEJANA!

Kao bomba odjeknula je vest o burnom raskidu i svađama Dalile Dragojević i Filipa Cara, čiji je odnos kroz celu sezonu rijalitija "Zadruga" zaintrigirao javnost. Takođe, ono što je mneog šokiralo, jeste prekid prijateljstva Dejana Dragojevića sa Markom Đedovićem i Sandrom Rešić.

foto: Nemanja Nikolić

Ovom prilikom oglasio se otac Stefana Karića, Osman, koji je poznat po svom britkom jeziku, koji je bio itekako voljan da prokomentariše aktuelne teme koje tresu Belu kuću.

- Verujte da me je više sramota od ćestog ponavljanja sličnih komentara vezanih za Filipa Cara i Dalilu...Ne bih ja tu mnogo ništa menjao, jer i dalje mislim da je to samo režija Dalile Mujić. Ona je u rijaliti ušla sa namerom da bude sa Filipom Carem, jer joj je on bio najpodobniji za ulogu muškarca, sa kojim će prevariti svog sada već bivšeg supruga, Dejana Dragojevića. Ne može mi niko reci da ona nije propratila četvrtu sezonu rijalitija Zadruge i da nije znala ko je Car, pa tako i njegovo ophođenje prema devojkama. Filip Car je možda i svestan svega toga, ali njegova posesivnost i na neki način zaljubljenost u Dalilu koja prelazi granicu normalnosti kao i u predhodnim vezama sa Minom i Majom Marinković, tu podsvest sabija negde duboko u njegovoj glavi - rekao je Osman za Pink.rs, pa je nastavio:

foto: Printscreen/Zadruga

- Filip je jako sujetan, posesivan, samo je on najlepši, najjači, najpametniji, ali je isto tako svestan da je zamenjljiv. Nesiguran je prvo u sve sto priča pa iz tog razloga i ljubomoran, drži devojku, ovog puta Dalilu, pod budnim okom, da ne kažem lupom, jer bi ga njena posvesenost i pogled prema drugom muškarcu iskomleksirala. Filip Car "ja pa ja i opet ja" a u stvari jako ranjiv i totalna kontra od onog sa čim se hvali da jeste. Često ume sebe da hvali kako je imao burnu prošlost, spominje "pljačke" banaka i slično a mislim da nije obio ni" kasicu prasicu" koju je imao kod kuće. Poznavao sam i poznajem takve hukače i bukače, on je medved sa srcem kolibrija. U suštini nije loš kao čovek ali komleksi ga ubiše. Da završim sto se tiče Dalile i njega, to je sve samo ne ljubav, prave se scene i na silu svađe samo da bi bili bitni, posle rijalitija će svako na svoju stranu - rekao je Osman.

Kada je reč o prekidu prijateljstva Dejana Dragojevića sa Sandrom Rešić i Markom Đedovićem, imao je da doda:

- Što se tice Đedovića, Sandre i Dejana opet mislim da su to fejk napadi. Zašto bi smetalo Djedoviću i Sandri Rešić Dejanova veza sa Aleksandrom Nikolić. Mislim da se Dejan time što je u vezi sa Nikolićkom malo povukao ,uspavao iz svega što ga je pre veze tištilo i zbog čega je bio pogubljen i pravio razne probleme povređujući sebe fizički i psihički, što nikom ne odgovara pa ni Rešićki a ni Đedoviću. Mislim da rade na tome da ga ponovo "ožive", rasture tu vezu i ubace opet u" mašinu" jer na kraju krajeva to treba rijalitiju. Jednostavno sve je to rijaliti pa i ljudi u njemu. Što vise foliraš i plačeš, ljudi te više žale pa samim tim i vole ili žale jer u tebi prepoznaju sebe ili svoje muke i probleme umanjuju tvojim - zaključio je Osman.

foto: Printscreen/Pink

