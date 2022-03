DALILA ODMAH NAPALA CARA JER SE PRAVDAO O RASKIDU! Dragojevićka bivšeg odmah postavila na mesto, zadrugari ZANEMELI! (VIDEO)

Zadrugarima je pušten snimak svađe Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- U bademantilu sam zbog raskida, ali izdićiću se kao feniks. Neka nebnitna rasprava. Sinoć sam dobio pitanje na koje sam lepo odgovarao i mislio sam da raszume ono što kažem. Ustala je i imala je neki arogantan stav. Nebitno je, ne trerba da se rawspravljamo, ona će uvek da okrene na svoje. Ona je kod mene videla mnoge stvari za dva dana, video sam i ja. Ne treba da se pretvaramo, pustiću taj odnos da ide svojim tokom i u drugom smeru. Ja sam se preopteretio jednom Dalilom, imam puno više voljenih ljudi oko kojih se nisam trudio - govorio je Filip i nastavio:

- Ako to u meni izaziva loše stvari, meni to nije potrebno. Odlučio sam da bude nikako. Malo sam u depresiji, bademantil će odraditi svoje. Nepotrebno je da se vređamo, a mogu da je izneviram jednom rečenicom. Zašto bi jedno drugome otežavali borakav? Ajde da ga olakpamo, okrenemo leđa, posvetimo se drugim ljudima i bude nam lako. Teško nam je zajedno, vidimo na žurkama, nije to samo alkohol. Ja nju mogu da izbacim iz takta kad god želim - pričao je Car.

- Šta ti možeš? Hoćeš sad da napravim raspravu da ne stane dva sata - odbrusila je Dalila.

- Mislim da je to nepotrebno, ako dvolje ljudi ne funkcioništu - dodao je Filip.

- Čemu obrazlaganje ovoliko? Kome se pravdaš? - pitala je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

