LAKNULO MI JE ŠTO IMAM ALEKSANDRU! MOZAK MI JE ISPRAN NA RUKE: Dragojević se skroz ogolio pred Rešićkom, evo šta planira kad IZAĐE

Sandra Rešić i Dejan Dragojević popričali su o njegovom pomirenju sa Dalilom Dragojević, i kako je to uticalo na njegovo ponašanje.

Dejan je potom otvorio dušu Sandri, pa pomenuo Aleksandru Nikolić, sadašnju devojku.

"Ja kažem hvala Bogu što se to desilo sad da ne pokleknem kasnije, ali to daje ljudima za pravo da me komentarišu kako me komentarišu. Sad me hvataju za sitnice. Ali generalno, kad pogledam između tebe i mene, udaljili smo se, ali... Ali, znaš... Mene ne zanima šta ljudi misle. Krenuo sam sa Aleksandrom, u glavi mi je bila turbulencija. Dok ne izađem napolje, neću biti svestan nekih stvari i to neće biti dobro - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja sam tih stvari svesna - pričala je Sandra.

- Sve mi naleti... Ja sam pre neki dan hteo da izađem iz rijalitija - govorio je Dragojević.

- Ja sve što sam radio na početku rijalitija mi se vratilo. Vidimo sa Janjušem. Razmišljam o svim ljudima sa kojima sam se raspravljao. Kad se iznerviram, vratim se u 80 posto svega toga. Još malo ću da komentarišem neke teme da meni bude lakše, ali ću opet da probam da smišljenim rečima pričama, ne vređanjem - govorio je Dragojević.

- Kad izađeš, razmišljaj šta ćeš i gde ćeš, tad ne moram da vodim računa gde ti je glava. Ali što se mene tiče, ne treba da se ponašaš prema meni kao da mi treba zahvalnica. Komentarisanje mene se svelo na to: "Divan si prijatelj ispala Dejanu i čistiš kuću". Ja ne dobijam drugi komentar. I tvoje reakcije... - rekla je pevačica.

foto: Printscreen

- Razmišljam o budućnosti, moram da rešim neke stvari. Imam devojku, lepo mi je, laknulo mi je sa te strane, ali opet me nešto guši. Guši me i kad prećutim ljudima, moram za sve moguće da se pravdam... Ja juče prokomentarisao, Mensur zaplakao. Nije ti prijatno kad neko plače zbog tebe, onda sad gledam, sutra će da mi dođe pitanje: "Kako ti nije sramota?", a ništa ga nisam uvredio. Onda na sve to ustaje Sanja, ne može meni da lakne dok ne izađem odavde. Nema teorije. Samo mi je laknulo što se tiče Aleksandre, što imam vas, sve ostalo je borba. Ja ne znam gde su mi gaće i čarape. Kad moram da dignem krevet, stres me pukne. Samo se iznerviram i ne može da mi lakne... Ispran mi je mozak na ruke - nastavio je Dragojević.

- Meni je od pre dva dana kao da nisam gledala rijaliti pet meseci, kao da sam ga uključila i pokušavam da pohvatam šta se sve izdešavalo. Ljudi pričaju, gledaoci pitaju, znam sve te situacije i onda slušam šta ljudi odgovaraju, gledam klipove, pokušavam da pohvatam. Nemam osećaj - pričala je pevačica.

- Ne može se pohvatati - istakao je Dragojević.

