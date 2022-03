NIKO NE MOŽE DA SE POREDI SA MNOM I MAJOM! Svi komentarišu da su Hadrovići isti Dalila i Car, a oni dali svoj BRUTALNI SUD!

Mladi bračni par koji od svog učešća u Zadruzi 4 važe za primer kako prava ljubav i zdrava veza treba da izgleda, osvrnuli su se na famoznu četvorku koja intrigira javnost pet meseci unazad.

Ljubavni parovi glavna su tema Zadruge. Nakon kraha braka Dalila Dragojević i Filip Car su nepresušna tema ljubitelja ovog rijaliti formata, a odmah zatim i novi ljubavni odnos koji je zatresao Belu kuću, a to su Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević.

Alen i Maja Hadrović bračni par koji je svoju bajku započeo u ovom rijalitiju i postao primer svim potencijalnim ljubavima, prokomentarisali su novonastale situacije pomenutih učesnika za Pink.

- Dalila i Car su specifičan par, ima žara i strasti, to je očigledno, ali eto... Iskrenog smo mišljenja da neće biti napolju zajedno, mada im želimo da opstanu, kad su se već odlučili na takav put. On ne poštuje nju, ona ne poštuje njega, tu teško da će biti sklada i sreće. Što se tiče Dejana i Aleks, prvo smo mislili da će se on vratiti Dalili, ali vidimo da je naša drugarica Aleks uspela da ga izleči i bravo za to! Njih dvoje su nam iskreno slatki i drago nam je zbog njih baš - rekli su oni.

Filip Car je jednom prilikom uporedio situaciju Dalile i Dejana, sa situacijom iz prethodne sezone, kada je Maja ostavila svog tadašnjeg verenika Jovicu Putnjikovića i započela odnos sa Alenom. Hadrović je na to rekao sledeće:

- Čuo sam za to. Nikada ne mogu da se porede sa mnom i Majom, ne samo oni, nego niko! Ja svoju ženu poštujem iznad svega, a i ona mene. Kod njih ne vidim to, a i sama situacija nije ista, brak je jedno, veza je drugo... Nebo i zemlja!

