DA LI JE POMIRENJE NA POMOLU?! Car se dodvorava Dalili, ona ispričala Đedoviću detalje! Spremio iznenađenje za nju! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car su nedavno raskinuli, a njihovi odnosi su od tad zategnuti.

Dalila je danas u razgovoru sa Drvetom mudrosti istakla da joj Car nedostaje, ali da ne želi da se pomiri sa njim jer smatra da se odnos neće promeniti.

Međutim, Car je napravio picu, a želeo je da je isproba Dalila. Otišao je do kreveta da je probudi, a ona se odazvala na njegov poziv. Dalila je ustala i sela za crni sto, a ubrzo joj se priključio i on.

Dalila se vratila u svoj krevet, a Filip je pokušao da namesti sam posteljinu, zbog čega se iznervirao, jer nije to baš najsjanije uradio.

Filip je otišao do garderobera po cigarete, potom i do pušionice, a Dalila se okrenula kako bi još malo odmorila do emisije. Dalila Dragojević je kasnije Marku Đedoviću otkrila šta se desilo sa Filipom Carem.

"Tražio začine, pa me zvao da jedem. Ja došla, znaš kako neprijatna situacija kad ne pričaš sa nekim. Glupo mi da sedim sa njim. Seo Filip, kaže mi: "Prijatno", a ja "Hvala, takođe". Kaže: "Hvala ti za naočare". Pitao me što sam spavala toliko dugo, tu se završila priča. Oprala sam sudove, pitam čije je, on kaže: "Moje". Ja stavila ispod kreveta. I sad sam isprala njegove majice, a on me pre toga pita da li je njegova majica kod mene...", poverila se Dalila.

"Samo ga pusti, a ti budi dobra. Sve lepo, pita te, odgovoriš. I tebi ako treba nešto, traži. Mudro j*be, najbolje prolazi", rekao je Đedović.

"Bila me je sramota kad me je zvao da jedem. Sinoć je rekao da će ujutru sa mnom da priča...", dodala je ona.

