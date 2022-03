DALILA I CAR OČI U OČI POSLE RASKIDA! Filip pred svima priznao kakva je Dragojevićka u VEZI i da li je tražio CRVEN KONAC! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car progovorili su o svom odnosu koji je u poslednje vreme loš.

Prvi je na red došao Filip koji je poslužio hranom bivšu devojku i mnogi su pomislili da time želi da je pridobije.

- Nemam skrivenu nameru, imali smo komunikaciju par dana. Imao sam potrebu, falili su mi sastojci, pozvao sam je i video sam da spava ceo dan. Juče mi je napravila uslugu, spasila mi je naočare i imao sam potrebu da je pozovem. Treba da imamo korektan odnos, kod nas funkcioniše samo strast i intima, drugo ništa. Mogli bi da razvijemo taj odnos da se obraćamo jedno drugom, da ne moramo preko drugih ljudi. Ja sam uvek otvoren da porazgivaramo. Pričali smo mesec i nešto dana, a nismo se doveli nigde. Ja sam rekao da ću razgovarati sa njom posle "Nominacija", ali nije došlo, bio sam umoran. Doćiće do našeg razgovora, tu smo gde smo - gvoorio je Filip.

foto: Printscreen

- Danas sam bila kod Drveta i ispričala kako se osećam i šta se sve dešava. Složila bih se sa njim... Kad napravi neke stvari, dođu emisije da pričam o tome, pa dođe do još većeg verbalnog konlikta i to nije dobro. On treba da radi na sebi, ja na sebi, ovo je ludilo mozga. Meni on jako fali, da ga zagrlim i da me zagrli. Želela sam sinoć da mu priđem i pokušam da ga smirim, ali ne dajem to sebi za pravo jer nisam adekvatna osoba. Jedino Marko Đedović može da dođe, jer sami njega posluša. Bilo mi je žao zbog svega što se sinoć izdešavalo, nisam znala kako da se ponašam. Bolje je da prećutim sve i držim jezik za zubima, nisam ništa komentarisala. Što se tiče naočara, on je držao naočare i instikt mi je govorio da ih uzmem, a znam koliko su mu bitne i sama sam se zalagala da dobije nove. Htela sam da ih uzmem, ali bolje da ni to ne uradim. Danas me je iznenadio kad me je pozvao da jedem, nisam to očekivala. Neke stvari koje sam čula nisu najbolje za moj mozak, ali puštam niz vodu. Kad sagledam ko mi sve to kaže, nije ni bitno - nastavila je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- Ja sam Filipu hiljadu puta rekla svoja osećanja. Meni je stalno do njega i do svega toga, ali nije dobro, ni za nas, ni za naše porodice. Subotom smo u raskidu, a nedeljom u vezi. Više mi je glupo i da te pogledam u oči od sramote. On ima neke stvari u glavi koje mora da reši, ja sam svoje rešila. Kad se pokaješ za neke stvari, ne treba da ih radiš više - istakla je Dalila.

- Da, i ona meni fali. Ali naprilazio sam se ja dovoljno. Jednostavno, da opet srljam u neko nezadovoljstvo... Moje mišljenje što se tiče nje se promenilo. Ona je dosta nezrela. Ja sam od nje video neka stanja neobična, kojima mi nabija čežnju. Pleše, peva, druži se, pa onda nije tako. Danas spava ceo dan do 8 uveče. Ne oseća se dobro i to je vidno. Ali onda mora da bude sama prema sebi iskrenija. Ljudi sa strane to mogu da protumače na različite načine. Mnogo bitnijih stvari je trebalo da pričamo mi. Ima stvari koje me muče, a o kojima nismo govorili. To je ono što ona kaže, da je nikad nisam pitao o njenom životu, detinjstvu i porodici... Ja prebrzo ulazim u odnos, a onda u hodu saznam stvari koje utiču na mene. Ja ću biti iskren. Kad budem bio spreman da razgovaram sa njom, biću iskren. Strast i požuda prema njoj su velike, tu su stvari savršene. A sve ostalo, nezadovoljan sam. Vagam, nemam poverenja, sumnjam u nju kao čoveka - rekao je Car.

- Dejan je rekao da već tražiš crven konac - dodao je Tanasijević.

- To sam se šalio. Niti ja specijalno verujem u to. Mene je strah, ulovi me neprijatnost da pričam o tome. Meni se dešavaju druge neke stvari, kao prošle godine. Ja sam odrastao sa bakom koja je pobožna, molio se svakog jutra i uveče. To sam izgubio ovde. Neke stvari koje su za mene bitne - rekao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)