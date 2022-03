CAR PROGOVORIO O OPTUŽBAMA DA SE DALILA BAVI CRNOM MAGIJOM! Filip ogolio dušu, a evo da li traži CRVENI KONAC da se zaštiti od nje

Filip Car je otkrio šta ga kod Dalile čini nezadovoljnim, pa progovorio o optužbama da se Dragojevićka bavi crnom magijom!

- Moram da zaključim nešto. Vas dvoje ste mnogo otvoreniji kada razgovarate sa Drvetom mudrosti ili sa mnom. Tada imate više hrabrosti da kažete ono što vam je na srcu i duši. A kada treba jedno drugom da kažete, to dozirate. Zbog čega je to tako? - pitao je Darko.

- Ja sam Filipu hiljadu puta rekla svoja osećanja. Meni je stalno do njega i do svega toga, ali nije dobro, ni za nas, ni za naše porodice. Subotom smo u raskidu, a nedeljom u vezi. Više mi je glupo i da te pogledam u oči od sramote. On ima neke stvari u glavi koje mora da reši, ja sam svoje rešila. Kad se pokaješ za neke stvari, ne treba da ih radiš više - istakla je Dalila.

foto: Printscreen

- Da, i ona meni fali. Ali prilazio sam se ja dovoljno. Jednostavno, da opet srljam u neko nezadovoljstvo... Moje mišljenje što se tiče nje se promenilo. Ona je dosta nezrela. Ja sam od nje video neka stanja neobična, kojima mi nabija čežnju. Pleše, peva, druži se, pa onda nije tako. Danas spava ceo dan do 8 uveče. Ne oseća se dobro i to je vidno. Ali onda mora da bude sama prema sebi iskrenija. Ljudi sa strane to mogu da protumače na različite načine. Mnogo bitnijih stvari je trebalo da pričamo mi. Ima stvari koje me muče, a o kojima nismo govorili. To je ono što ona kaže, da je nikad nisam pitao o njenom životu, detinjstvu i porodici... Ja prebrzo ulazim u odnos, a onda u hodu saznam stvari koje utiču na mene. Ja ću biti iskren. Kad budem bio spreman da razgovaram sa njom, biću iskren. Strast i požuda prema njoj su velike, tu su stvari savršene. A sve ostalo, nezadovoljan sam. Vagam, nemam poverenja, sumnjam u nju kao čoveka - rekao je Car.

- Koliko su te Martina i Tara zaplašile pričama o crnoj magiji? - pitao je Darko.

- Ja sam i prošle godine imao te tripove. Ali to nije ništa što nisam pre Martine čuo - dodao je Filip.

- Dejan je rekao da već tražiš crven konac - dodao je Tanasijević.

- To sam se šalio. Niti ja specijalno verujem u to. Mene je strah, ulovi me neprijatnost da pričam o tome. Meni se dešavaju druge neke stvari, kao prošle godine. Ja sam odrastao sa bakom koja je pobožna, molio se svakog jutra i uveče. To sam izgubio ovde. Neke stvari koje su za mene bitne - rekao je Car.

