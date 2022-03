SANDRA REŠIĆ IMALA AFERU SA OŽENJENIM MUŠKARCEM, UMEŠANA I PEVAČICA?! Bivša zadrugarka iznela šok tvrdnje, sve objavila JAVNO!

Pevačica Sandra Rešić važi za jednu od uglednijih devojaka i zadrugarki, a sada je bivša zadrugarka Jelena Batos iznela šok detalje o Rešićkoj.

Naime, Jelena je prvo objavila prepisku, na kojoj se navodno Sandra dopisuje sa oženjenim pevačem, kom je odlučila da sakrije za sada identitet.

Međutim, to nije sve, Jelena je nastavila sa raskrinkavanjem, te je objavila i video u kom je mogao da se čuje Sandrin glas koji govori o muškarcu sa kojim je imala aferu, a potom je Jelena imala jasnu poruku za zadrugarku.

- Od sada ti više nemaš kontakta sa njim, od danas se samo ja bavim sa njim, čula sam se sa A. M. pevačicom, a on je od mene sada naj*bao. Ali polako, vidimo se na sudu, ako te bude pitao nešto večeras, ti kaži da nećeš da se mešaš i zaboravi moje ime. Gotovo! - rekla je Sandra na snimku, a onda je Batos imala jasnu poruku za nju:

"Ne podnosim nepravdu, laži i dvolične osobe. Sandra Rešić je meni i mnogima zabila nož u leđa. To što sam joj ja izašla u susret da joj tajna ne izađe u javnost pa me sada predstavlja kao neku psihopatu koja ganja ljude me je naljutilo jako. Sandra se očigledno prepala da ću izneti stvari o njoj pa je počela da izmišlja priče. Sandra Rešić je previše poletela u rijalitiju, previše pametuje ljudima", napisala je Jelena.

"Radi se o tome da me je čovek kontaktirao sa dokazima da je Sandra Rešić bila ljubavnica ne jednom, nego više puta u dužem periodu! Znači ništa nije kao u klipu što je rekla da je neko sedeo sto pored itd, itd... Ta svirka jeste spomenuta, ali samo u kontekstu da je taj čovek bio tu sa njima. I ima tu još dosta toga, ali budala ja umesto da lepo prosledim to sve novinarima, ja je lepo drugarski upozorila i pomogla joj da bi ona mene onako predstavila i kao ima traume od mog polako na stolu. E sada, lepo koji god novinar želi da mu prosledim tog čoveka slobodno neka mi se javi. Ona uzela da pametuje ljudima, o varanju, o prijateljstvu i zabranjenim substancama, došao je red i da Sandra Rešić takozvana čistalčica Bele kuće bude spuštena na zemlju", napisala je Jelena.

