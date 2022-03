ALARMANTNO STANJE U ZADRUZI: Razbijena JAJA po podu, smeće, prljavi sudovi... Miki zapenio, šokirao se koliko su UČESNICI ALJKAVI!

Miki Đuričić ostao je šokiran kada je video koliko su zadrugari aljkavi. Naime, Miki je došao da skuva čaj u kuhinji i video kako su slomljena jaja na podu a niko ih nije očistio.

On je krenuo da viče i da psuje sve zadruagre, a hvalio je samo Sandru Rešić kojoj je zapretio da ne čisti više kuću, jer ako to bude radila on neće pričati sa njom.

Smeće je bilo po podu, prljave pločice, prljavi sudovi...

Miki Đuričić je okupio ekipu oko sebe pa se bacio na sređivanje kuće kako bi pomogao Sandri Rešć.

Naime, on je zvao Krleta, Karića i Anđela i njih trojica su krenuli da sređuju i govorili da je ovo Sandrin poklon za 8.mart.

- Ajde ljudi da pomognemo Rešićki, žena čisti naša govna od starta, a ne ko ove klošarke. Sad ćemo mi da sredimo i da joj to bude poklon za praznik a ove ko je*e - vikao je Miki.

