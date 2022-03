TARINA DVOJNICA NAPRAVILA HAOS U BELOJ KUĆI: Monika prvi put pokazala zube, ŠA glumi da je lagan! (VIDEO)

Monika Jovanovska, "dvojnica" Tare Simov, napravila je haos kada je dobila reč u emisiji. Ona je komentarisala odluke ovonedeljnog vođe Nenada Aleksića Ša.

- Ja hoću da kažem, da mislim da je podela bila iskrena prema meni. Konačno je iskren. Ono što je davao velike je bila laž, kada sam ga pitala zašto me izabrao za omiljenu, ona kaže zašto da ne. Ali ustavari je sve radio iz inata. Sa moje strane ništa loše nije dobio, a on prema meni nikada nije bio iskren. Isto tako hoću da kažem. On je rekao da ne može očima da me gleda. Kariću i Janušu je isto dao veliki budžet, da me bude posle da ga napadaju. Ja mislim da je to uradio zbog komentara. Prethodno su ga napali, a sada im je dao veliki budžet. To je moje mišljenje - pričala je Monika.

- Iste rečenice je izgovarao Jeleni Batos - ubacio se Đedović.

- Ja sam tvoj fan, pa da ja sve ovde pratim, ja sam ušla zbog tebe - rekla je Monika Ša.

- Mukica, ova devojka prati sve od "Zadruge 1" - podsmevao se Ša.

- Nije logično da je izabereš za omiljene, a sada joj daš mali budžet - rekao je Miki.

Kurir.rs/S.M.

