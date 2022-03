OTAC UČESNIKA ZADRUGE DOŽIVEO SRČANI UDAR ZBOG TUČE U RIJALITIJU: Sestra Hrvata otkrila detalje PORODIČNE DRAME!

Sestra učesnika Zadruge, Dina Dizdarevića, Dijana Musić, govorila je o svom bratu i komentarisala njegovo učešće u Zadruzi.

foto: Printscreen RED tv

- Trenutno mi je jako teško, poželala sam ga. Patimo, ali neka ga, nek izdrži još - rekla je Dijana - u emisiji "Pitam za druga".

Kako bi prokomentarisala njegovo učešće?

Ja sam zadovoljna i nije nas obrukao ni jednim postupkom, ali mu zameram što nije aktivniji. Verujem da mu to nije novo, znao bi on i da odgovori i sve - rekla je Dijana.

foto: Printscreen RED tv

Da li je on stvarno takav i zašto ga navode kao ljigavog?

Nije on stvarno takav, nije što je moj brat, nego što nije takav, samo su njegovi postupci to pokazali...Nema devojke za njega tamo i on nije emocijalno načisto, zbog bivše. Ne čeka ga, ali je nije preboleo u jednu ruku, što je bio i razlog njegovog ulaska - rekla je Dijana.

foto: Printscreen

Kako ste se osećali kada je Marko Osmakčić nasrnuo na Dina?

Osesćala sam se užasno i plakala sam danima. Par puta sam pokušala da premotam video, ali me je muž sprečio. Tati se slošilo, vozili smo ga u hitnu. Imao je manji srčani udar zbog Osmakčića - rekla je sestra Dina Dizdarevića.

foto: Printscreen

