DEJAN I DALILA ĆE SE POMIRITI, GRUJA JE MONSTRUM, TARA I ŠA IMAJU BOLESTAN ODNOS Bivši zadrugar žestoko o preljubama pred kamerama

Bivši zadrugar Bane Čolak opleo je po reperu Nenadu Aleksiću Ša i Nikoli Grujiću Gruji, pa poručio da sa osudom gleda na njihova neverstva i užasno ponašanje prema suprugama koje su pokazali pred kamerama.

- Gruja je debilčina, monstrum. Njegovo ponašanje je katastrofa, ne može biti gore! Dobronamerno sam hteo da ga posavetujem u više navrata, nije slušao ni mene ni Janjuša ni Mikija, ništa nije vredelo što smo se trudili i pričali. On je, prema mom mišljenju, pobednik u takmičenju za najnenormalnije ponašanje u rijalitiju! Sad se vadi na ćerke, da mu one fale, da je zaboravio na spoljni svet već posle dva meseca, to su nebuloze. Da voli i poštuje svoju ženu, nikad tako nešto ne bi uradio, ne bi je ponizio i ugazio - priča Bane za Rijaliti i otkriva kako je Nikola reagovao na njegove savete da ostavi Mimu i misli na porodicu, koja ga čeka u spoljnom svetu:

- On je govorio da sam sve u pravu, da sam realan, da će se promeniti i sutra sve isto ponovi! On je bolestan, prosto, za to nema drugog objašnjenja! Kaže da će tražiti oproštaj od porodice imoliti ih da zaborave sve što je uradio, pa se ljubi s Mimom, pa posle minut pozdravlja svoju ženu! Ti muškarci koji rano uđu u brak su neiživljeni, pa se povampire u nekim godinama i eto kako se ponašaju! To je kao kad odešu klub, pa vidiš kako matorci gledaju klinke koje su duplo mlađe od njih. Nije menjao devojke, nije iskusio ništa, pa sad švrlja. Mlad se oženio, ušao grlom u jagode, pa se tako ponaša. I napolju je varao ženu gde je stigao, tako da me ništa ne čudi.

Čolak kaže da i pored brojnih incidenata kojima je svedočio o Tari Simov ima lepo mišljenje, dok o Ša ne može da kaže baš ništa pohvalno.

- Tara je kao osoba kvalitetna, za razliku od Nenada. Ona nikome ne radi ništa loše, samo sebi, a Ša je tako ponizio svoju ženu, pljuvao je mučki i pokvareno. Čovek koji ostavi suprugu u rijalitiju u tim godinama, nakon svega što su zajedno prošliito na taj način da pljune na nju, ne može biti dobar čovek. Ne čudi me ništa od njega nakon svega što sam video. Njihov odnos je boleština, ne treba da budu zajedno jer su loši jedno po drugo. Odnos je nenormalan, mozgovi su im bolesnii sve što oni rade je toksično i negativno. Moguće I da će se venčati na kraju, ali to bi bila katastrofa, ne znam na šta bi to moglo da liči. Bivši zadrugar iz rijalitija je izašao zbog zdravstvenih problema i povrede noge, a kako kaže, nakon više poseta lekaru stanje mu je znatno bolje.

- Krenuo sam na fizikalnu terapiju, imam još 40 dana da idem, uz to idem i na vežbe. Već je bolje, povlači se, ali stanje nije sjajno. Imam otok, ali se smanjuje, kao i bolovi, pijem lekove koje mije fizijatar prepisao. Mnogo je bolje. Produkcija zna da sam uvek otvoren I raspoložen da se vratim u rijaliti, zavisi od mog zdravlja. Ako mi lekar dozvoli da se vratim, dogovoriću se s produkcijom, pa ćemo videti šta i kako - priča Bane.

Bane tvrdi da će nakon završetka ,,Zadruge 5" Dalila i Dejan Dragojević nastaviti gde su stali pred ulazak u rijaliti:

- Dalila i Dejan će se pomiriti na kraju, boleština je to, njihov odnos uopšte nije normalan! Aleksandra za sada hvata kadar preko Dejana, niti je talentovana niti harizmatična, samo zna da ima šeme s muškarcima i na taj način privuče pažnju. Oni sam vidi da taj odnos nije dobar, da nema budućnost. S druge strane, Cari Dalila napolju neće opstati, boleće ga uvo za nju, kao što ga i sad već boli. On Dalilu ne može da gleda očima, ne voli je uopšte. S njom je počeo romansu zbog naroda, pa se posle pomirio s njom da ne ispadne monstrum i da ju je šutnuo čim su spavali. Ali kad izađu iz rijalitija, od njihove ljubavi neće ostati ništa iDragojevići će se pomiriti.

