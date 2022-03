DEJAN PREKINUO SVAKI KONTAKT SA SANDROM REŠIĆ! Dragojević razočaran u bivšu prijateljicu, izneo NOVU TURU ZAMERKI! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" koja je na samom početku napravila ogromnu pometnju u Beloj kući. Voditelj je pokrenuo reč o potencijalnoj trudnoći Aleksandre Aleks Nikolić. Nakon izlaganja Sandre Rešić, reč je dobio Dejan Dragojević.

- Ja nisam otkačio njih, Đedović i ja smo smanjili komunikaciju zbog Mensura, a Sandrom ste čuli sve na radiju, ali nema potrebe. Nije mi se svidelo to izlaganje, zaparolo mi je uši - rekao je Dejan.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević daoje reč Dejanu Dragojeviću, kako bi nastavio da komentariše njegov odnos sa Sandrom Rešić.

- Kad sam se probudio i pitao Aleks šta joj je vidoe sam to. Ako ćeš da okačiš licice koje su provokacija, onda joj je stalo do poklona, a ne do prijateljstva. To što Marko kaže d aona ima prava, ja nju nisam vređao, samo sam je distancirao, jer osećam da može Aleksandra da sppušta glavu - pričao je Dejan.

- Što se nisi distancirao dok si spuštao glavu? - pitao je Marko.

- Najgore mi je što sam tema, jer nemam prijateljstvo sa tobom. Najgora uvreda je što si aludirao za kadar, lakše je da me oteraš zbog tri pi*ke materine - dodala je Sandra.

- To neko dobacivanje, sprdaš njega, a ti izdvajqaš sebe, tako što ćeš da izdvajaš sebe da si tema iznad. Napomenui sam situacije, rekla je da je htela bi legla gola u krevet kod mene da je htela, ja posle gledam u Aleksandru - nastavio je Dragojević.

- Kako si kvaran - dobacio je Đedović.

- Isključila sam da si me gledao ljubavnim očima, više sam se sprdala da li bi ti bio sa mnom ili ne - dodala je Sandra.

- Ja pričam o rečima koje su mi zaparale uši. Prvi put sam zamerio Rešićki kad sam se pomirio sa drugm stranom, ona je nastupala sa Čorbom, a ona je rekla da joj je žao što mi je pomagala, jer je videla to je to bilo uzalud. Ona ako je prijatelj, odnos sa Dalilom nije bio bačen trud. Ako smo bili prijatelji, a meni je prijalo, koga boli ku*ac - nastavio je Dejan.

- Rekla sam da mi je žao, a posle sam rekla da sam to govorila jer sam bila besna i puna gneva. Naravno da mi nije bilo žao, ali da se opet isto, opet bih isto trčala. Sad da se desi, ponovo bih išla za tobom, jer sam ja budala. Prijatelj sam i nisam podržavala odnos Dejan i Dalile - pričala je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

