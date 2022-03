NEKA PRESTANE DA GLUMI SOCIJALNU SLUŽBU LJUDIMA SA PROMAŠENIM ŽIVOTIMA: Drugarica šokirana Sandrinim ponašanjem, Dejana NAPLJUVALA

Jedna od glavnih tema u "Zadruzi 5" poslednjih nekoliko dana je prekid prijateljstva Sandre Rešić i Dejana Dragojevića koji je odlučio da se udalji od pevačice zbog veze sa Aleksandrom Nikolić.

Kako ne bi smetala i pravila probleme, Sandra je stavila tačku na njihov odnos. Međutim, ponovo se digla frka kad je Sandra dobila neverovatne poklone za 8. mart od grupe koja je nastala kao podrška ljubavi Rešićeve i Dejana.

foto: Printscreen

Mnogi su primetili da Mića sa posebnim žarom napada Sandru, a pevačica misli da je on mrzi i da je sve krenulo od njenog druženja sa Rialdom Karahasanović. Rialda je za Pink prokomentarisala obe situacije.

- Mića ne voli ni sam sebe. On je mučenik kojeg mržnja izjeda i to je suština njegovog "napada". Ko njega je samo buka i dreka i pojeo vuk magarca. Opšte je poznato da deda Mića ne voli mene, jer je i po završetku 4. sezone mene prozivao sve dok nije ušao u 5. Kao da nekoga i zanima šta on ima da kaže. A još kad vidim kako mu se neki šlihtaju u rijalitiju, misleći da to pije vode, šou - istakla je Rialda, pa se osvrnula na Sandru i Dejana:

foto: Printscreen

- Što se tiče Sandre i Dejana, ja sam joj još za rođendan napisala da prestane da glumi socijalnu službu ljudima koji su promašili svoje živote. Prošle godine Ša, čime je navukla gnev ljude, a ove godine Dejan. Mislim da Sandra nije zaljubljena, jer on i nije Sandrin tip. Suštinski, da imam priliku da joj kažem bilo šta uživo, rekla bih joj da se osvesti i iskoristi rijaliti za sebe, a ne kao savetnik brakorazvodnih parnica. Posle svega onoga sa Ša, da ona sedi i njega savetuje, užas! Pa i sa Dejanom, nakon što je više puta izabrao veze nego prijatelje - ističe pevačica.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Bonus video:

54:53 BAR PREGLED DANA 09.03.2022.