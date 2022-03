BELA KUĆA NA NOGAMA! Mensur u KLINČU sa Mićom zbog Dejana i Sandre, Dragojević SKOČIO na Ajdarpašića: Lečiš frustracije PREKO NAS

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditelj je je reč Mensuru Ajdarpašiću kako bi prokomentarisao odnos Dejana Dragojevića i Sandre Rešić, o kom već bruji region par dana.

- Nije Sandra krivac sudbinskih lisica - vikao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Gledaoci sve vide - rekao je Mića.

- Koga boli ku**c za gledaoce...Ako ti se šalju pokloni, je l' bi ga rastavilo - pitao je Mensur.

- Šaljite poklone, da se mi je**mo zbog mafina - drao se Mića.

- Sandra je dosta za njega učinila, da li je iskreno ili nije, u to ne ulazim. Mene ovde ne intresuje šta će ok da misli. Šta njih treba da zanima šta stiže? Bili su ovde jedno za drugo kad je bilo najteže. Aleksandra mora da razume, a ako nije spreman i siguran da mu treba nešto. On se zapetljao. Mićo, sa tobom ne mogu da vodim raspravu jer si pristrasan - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Je l' tvoja veza stabilna - drao se Mića.

- Jeste. Smatram da ona to mora da razume - rekao je Mensur.

- Šta god Mensur da kaže, ja ću to sad da uradim, ako treba da raskinem, ja ću to da uradim. O čemu vi pričate bolesnici? Da li je normalno to da se oni druže, a da ona kači lisice - ustala je Aleks.

- Što mora da stane prijateljstvo, ako je prijateljstvo - pitao je Mensur.

- Mene vaši šlageri ne zanimaju. Ja samo čujem Miću i Dejana, ajde ćao - rekla je Aleks.

- Lečiš frustracije iz svog odnosa, preko ovoga...Ti si napao ovde ljude zbog medvedića, što ne bih komentarisao i ja - ubacio se Dejan.

- Nije odbrana napasti nekoga, nego se braniti argumentima - rekao je Mensur.

- Ja se tebe ne bojim. Moram da nosim teret ličnosti - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja tebe mogu da podsetim na nešto što si zaboravio - rekao je Mensur.

- Ne volim kad neko navodi druge ljude, a sada urniše mene. Ja mogu da vas ubedim u ono što ja hoću, treba mi dva dana - rekao je Dejan.

- Ušao je u neobavezan odnos sa Aleksandrom, pa se vremenom zaljubio. Sandra, nesvesno, stavlja čuveni privezak. Naravno da će zaljubljenoj ženi to da zasmeta. Pre deset dana se navodilo da ste zaljubljeni, pa sudbinske lisice...U Aleksandrinoj glavi, koja je zaljubljena, je**te on se zaljubio, a puštaju još jedan klip. Ovo stiglo, pa ono, on krenuo da se zaljubljuje, a Sandra se distancirala...Mene je Sandra pitala da li je Dejan nešto strašno uradio, rekao sam joj da nije, ali i ona misli da nije to toliko prenaglašeno - rekao je Miki.

- Nisam ja rekla ništa, niti sam prokomentarisala - ubacila se Sandra.

Kurir.rs/M.M.

