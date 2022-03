DALILI JE OVO VRATILO OSMEH NA LICE! Tukla se sa Carem, pljuštale su psovke, a Mujićeva sada ne krije SREĆU! (VIDEO)

Ovog jutra pojedinim zadrugarima su stigle stvari kako od porodice, tako i od podrške.

Džakovi su stigli Sandri Rešić, Mateji Matijeviću, MC Aleks, i Dalili Dragojević.

Njoj je stvari donela Anđela Đuričić i njih dve su krenule da gledaju šta je dobila, a Dalila se oduševila crnim cipelama sa štiklom koje je dobila.

Inače, nakon što je Filip Car opsovao sve žive i mrtve članove porodice Dalile Dragojević, Dragojevićka je rešila da danas izađe iz rijalitija i podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg momka.

Sukob je eskalirao u emisiji "Gledanje snimaka" kada je Dalila fizički nasrnula na Cara u momentu kada je pomenuo njenog oca Husu Mujića i psovao ga na najgore moguće načine.

Ona će danas navodno napustiti rijaliti.

- Ništa me ne zanima! Ukoliko mi produkcija ne dozvoli da odem u stanicu policije i podnesem krivčnu prijavu protiv njega za sve što mi je uradio u proteklom periodu, ja napuštam rijaliti. Tukao me je, psovao! Ništa me ne zanima, odmah danas da me izvedu, kunem se u baba svog da ću to danas uraditi - rekla je Dalila, na šta je Filip Car nastavio da je psuje.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)