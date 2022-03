LUNIN BRAT NIKAD BRUTALNIJE OPLEO PO DRAGOJEVIĆKI I CARU Dalila je najveća katastrofa, FUJ JE! Evo šta misli o Dejanu Dragojeviću!

Brat Lune Đogani Adam Đogani je prokomentarisao aktuelna dešavanja u "Zadruzi" i dao je svoj sud o odnosu Dalile Dragojević, Filipa Cara i Dejana Dragojevića.

foto: Printscreen/Red Tv

- Cela trojka mi je katastrofa, a najveća katartofa mi je Dalila. Gotivio sam je u trećoj sezoni, bila je super i uz Gagija, ali postala mi je fuj. Gledam nju kao nju, njen čin mi je katastrofa. Mislim da sve radi iz koristi, da je ovo smišljeno i primerimala je dugo. Dejan najviše ispašta. Krivo mi je jer se zaljubio i stvarno voli Dalilu, patio je i krivo mi je kad tako nešto neko uradi. Stvarno mi je fuj i odvratno. Ona se kao prijatelj ponela dobro, ali kao žena mi se ne sviđa nikako. Ne podržavam način na koji je sve to uradila i počinje da me nervira kao osoba. Car mi je nezreo jako, nezrelo se ponaša. Vidim da ide srcem i glavom, ali na nezreo način - govorio je Adam u emisiji "Pitam za druga".

- Je l' Car zaljubljen u Dalilu? - pitala je Ana Radulović.

-Ona je njemu trofej. Njemu je to bilo zabranjeno voće i bilo mu je top. Vraća joj se jer je to navika. Oni znaju da se najbitniji. Nezrelo je kad nemaš kontrolu - dodao je on.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)