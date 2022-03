BILJANA I GORAN NEMAJU SINA, DEJANA NE ZANIMA PORODICA! Đedović zgrožen ponašanjem Dragojevića: SVE JE NJEGOVA IGRA! (VIDEO)

Marko Đedović i Sandra Rešić su šokirani ponašanjem Dejana Dragojevića. Naime, od kako se sinoć ponovo odrekao prijatelja, njih dvoje su šokirani njegovim postupicma.

- Ja ne mogu da verujem da je on mene nazvao kadrušom, posle svega. Očekivala sam da me psuje, da me vređa, ali ovo ne - rekla je Sandra.

- Njega zabole ku*ac za porodicu, ovo nema veze sa mozgom, ni Biljana ni Goran nemaju ni sina, a David i Suzana nemaju brata. On je svestan kamera, meni je jako žao ali ovo je njegova igra, Hteli smo da mu pomognemo, ali on nije hhteo to - pričao je Marko.

- Meni je nerealno da smi ti toliko sebe dao da mi pomogneš, više nego Tari, Franu koje voliš. - dodala je Sandra .

- Meni ne pada na pamet da trpim bilo koga. On se jednom odriče, opraštamo mu,a drugi put kreće da nas napušava... Nije bre normalan. Ko im je rekao da to tako ide, meni to nije jasno. On će se odreći opet i porodice zbog kamera - komentarisao je Đedović.

Kurir.rs/M.M.

